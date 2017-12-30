Час пешком. Пять веков в 11 остановках
Вот и подошел к концу наш прогулочный проект. В последнем выпуске предлагаем вашему вниманию большой маршрут, в котором собраны воедино все эпохи и этапы развития Самары. Путь длинный - пять веков истории и пять километров прогулки.
Длина маршрута пять километров.
Время прогулки более часа.
1. От основания.
2. Хлебная.
3. Дворянские особняки.
4. Алексеевская площадь.
5. Дворянская и Панская.
6. Самарские дворы.
7. Революция и Гражданская.
8. Тридцатые.
8. Площадь Куйбышева.
9. Вторжение 90-х.
10. Площадь Славы.
11. Склон настоящего.
От основания
Наше финальное путешествие начинается на улице Водников, между Засекина и Кутякова. Именно здесь в 1586 году была построена князем Григорием крепость Самара. Сейчас на этом месте остатки снесенного недавно завода и стойкие разговоры о будущей застройке многоэтажками. На каменном заборе завода висит массивная бронзовая доска с изображением крепости. Напротив интенсивно строят имитацию - часть деревянной стены и башню. Но под развалинами завода, под дорогами есть остатки настоящей крепости, реальные археологические находки, сделанные профессором Зубовым. Специалисты сделали всего несколько шурфов и почти сразу нашли остатки частокола. Но каким будет будущее первой самарской крепости, сказать сложно.
Хлебная
От крепости город начал развиваться вдоль берегов Самары и Волги. Сформировались первые площади, и вот они как раз дожили до нас почти в тех же очертаниях. Только современная Хлебная площадь называлась тогда Полицейской. Здесь стоят белая биржа, выдержанная в классицизме, дом купца Субботина и пожарная каланча с прекрасным музеем МЧС. В общем, можно себе представить, как выглядела центральная площадь уездной Самары 200 лет назад. От площади пойдем по первой главной улице города.
Дворянские особняки
Она называлась Дворянской как раз в начале позапрошлого века, потому что здесь селились самые богатые и благородные. Даже сейчас, пройдя два квартала по этой улице, теперь носящей имя Алексея Толстого, можно увидеть немало дворянских особняков и просто выдающихся зданий. Дом Мартинсона-Субботиной в неоготике - один из гибнущих шедевров. Чуть дальше, на перекрестке, важнейший для самарской истории дом - бывшее реальное училище, а до этого дом фон Маке, в ко- тором в 1851 году было объявлено о создании Самарской губернии. Далее еще несколько благородных домов, в том числе, собственно, Дворянское собрание. А напротив - дом Неронова, тоже 40-х годов XIX века. Эти здания и сейчас впечатляют. Но если посмотреть на особняк Сурошникова, стоящий на этом же перекрестке, сразу становится ясно, какой большой путь прошла Самара за полвека в статусе губернской столицы. Особняк в стиле модерн, претенциозный и стильный, по некоторым сведениям, проектировал сам Шехтель. Ну и Сурошников, конечно, купец, а вовсе не дворянского рода.
Алексеевская площадь
Губернская столица требовала другого уровня властных структур и символики этой власти. Все это было на Алексеевской площади, сейчас - Революции, или «тарелке». Здесь в конце XIX века был административный центр города. Суд, который по сей день находится в том же здании и в котором работал Володя Ульянов, памятник императору в центре площади, которого потом сменили на того же Володю. Здесь же была редакция местной газеты, в которой работал Алексей Пешков - Максим Горький.
Дворянская и Панская
В следующих двух кварталах улицы Дворянской можно увидеть весь шик Самары губернской. Застройка хорошо сохранилась, и можно легко себе представить город, который был большим и богатым, но заканчивался в районе Полевой. Настоящее пиршество стилей. Мавританский, северный модерн, классицизм, русский стиль и эклектика, эклектика… Этот участок вызывает стабильное восхищение и одобрение у любых туристов. Мы же отправимся вглубь, куда заезжие не ходят, но начинается настоящая Самара. Пройдясь по Ленинградской/Панской, ныряйте во двор, который оккупировали торговцы живописью. Кстати, «картина с «Ленинградки» - это устойчивое обозначение художественной пошлости.
Дворы
Сквозь пейзажики и виды старого города проходим огромный, размером почти с целый квартал, двор, где можно бродить и натыкаться на разные самарские сюжеты. Забытый шедевр модерна на Чапаевской, одна из последних голубятен в глубине квартала, деревянные веранды на уровне второго этажа с дощатыми лестницами. Летом - цветы, особенно мальва, зелень, черемуха и яблоки. Конечно, здесь много вставок из 90-х годов XX века, но в сумме образуется уникальное городское пространство, которое, наверное, ближе всего к легендарным самарским дворам с «проходнушками».
Революция и Гражданская
По улице Фрунзе мы подходим к памятникам, которые связаны с годами революции и Гражданской войны. Филармония, точнее, постмодернистское переосмысление старого здания. В 1917 году здесь стоял цирк «Олимп», в котором была провозглашена советская власть в Самаре. Напротив маленький красный домик - музей Фрунзе, который жил здесь во время Гражданской, а в соседнем доме, работы архитектора Зеленко, был штаб армии, в котором бывали многие легендарные полководцы, в том числе Чапаев.
Тридцатые
В следующем квартале большой выбор памятников разных эпох. Неоготический костел и модерновый особняк Курлиной были построены за несколько лет до революции, но большую часть своей жизни прожили при советской власти в качестве краеведческого музея и детского сада. В соседнем доме из мальчика Алеши растили будущего великого советского писателя Алексея Толстого, а совсем недалеко родился мальчик Эльдар Рязанов. Чтобы не отступать от ритма эпохи, вернемся назад, но пройдем вперед. На Фрунзе целый квартал занимает комплекс штаба округа. Само здание штаба - шедевр конструктивизма, окружной Дом офицеров с большим барельефом на Чапаевской и жилой дом командования округа. Здесь в 1937 году арестовали Тухачевского.
Площадь Куйбышева
Город уже назывался Куйбышевом, а центром его стала ось площадь Чапаева - площадь Куйбышева. Обе достойны самого подробного изучения, а чтобы описать памятники, стоящие на них, не хватит книги. Но два главных события этой эпохи - написание Седьмой симфонии Дмитрием Шостаковичем и парад 7 ноября 1941 года - хорошо показывают место, которое занимал Куйбышев в то время. В здании бывшего обкома партии - сейчас академия культуры - бункер Сталина. Уникальный памятник эпохи, когда Куйбышев был запасной столицей СССР. Площадь, крупнейшая в Европе, - оперный театр - архитектурный шедевр Ноя Троцкого. В общем, настоящий заповедник настоящего СССР.
Вторжение 90-х
Здесь в наше стройное повествование нагло влезают 90-е. Ну что поделать, они такие. Если встать лицом к памятнику Куйбышеву, то с левой стороны ансамбль площади ломают многоэтажки неоднозначного вида. Это «Европейский квартал» - первый пример комплексной застройки в постсоветскую эпоху. Меньше 20 лет назад этот каменный муравейник считался вершиной элитного жилья, ценник зашкаливал. Сейчас он вызывает недоумение.
Площадь Славы
Особенно сильно чувствуется это недоумение, когда выходишь на площадь Славы и смотришь на весь комплекс застройки, который символизирует сразу несколько эпох в жизни города и советского государства. Здание института на Самарской и комплекс жилых зданий вокруг - прекрасный пример сталинской архитектуры и организации пространства. Институт «Горпроект», высотный жилой дом на Галактионовской, само здание правительства области - советский модернизм и постмодернизм.
Склон настоящего
Если пройти в сторону Волги, попадаем в зону самой новейшей самарской истории. Еще не осознанной до конца и сильно волнующей умы горожан. Здесь расположен комплекс, строить который начали два года назад и который должен был полностью видоизменить склон. Символом этой стройки стала стена, на которой планировалось размещение монументальной экспозиции. От монументов отказались. И в ожидании Чемпионата мира по футболу пытаемся написать на этой огромной стене что-то отражающее современную Самару, ее устремленность в будущее. Пока лозунг для «города и мира» не сформулирован, и это тоже очень хорошо отражает ситуацию в городе: Самара ищет свой путь, свое место в будущем.
Длина маршрута пять километров.
Время прогулки более часа.
1. От основания.
2. Хлебная.
3. Дворянские особняки.
4. Алексеевская площадь.
5. Дворянская и Панская.
6. Самарские дворы.
7. Революция и Гражданская.
8. Тридцатые.
8. Площадь Куйбышева.
9. Вторжение 90-х.
10. Площадь Славы.
11. Склон настоящего.
От основания
Наше финальное путешествие начинается на улице Водников, между Засекина и Кутякова. Именно здесь в 1586 году была построена князем Григорием крепость Самара. Сейчас на этом месте остатки снесенного недавно завода и стойкие разговоры о будущей застройке многоэтажками. На каменном заборе завода висит массивная бронзовая доска с изображением крепости. Напротив интенсивно строят имитацию - часть деревянной стены и башню. Но под развалинами завода, под дорогами есть остатки настоящей крепости, реальные археологические находки, сделанные профессором Зубовым. Специалисты сделали всего несколько шурфов и почти сразу нашли остатки частокола. Но каким будет будущее первой самарской крепости, сказать сложно.
Хлебная
От крепости город начал развиваться вдоль берегов Самары и Волги. Сформировались первые площади, и вот они как раз дожили до нас почти в тех же очертаниях. Только современная Хлебная площадь называлась тогда Полицейской. Здесь стоят белая биржа, выдержанная в классицизме, дом купца Субботина и пожарная каланча с прекрасным музеем МЧС. В общем, можно себе представить, как выглядела центральная площадь уездной Самары 200 лет назад. От площади пойдем по первой главной улице города.
Дворянские особняки
Она называлась Дворянской как раз в начале позапрошлого века, потому что здесь селились самые богатые и благородные. Даже сейчас, пройдя два квартала по этой улице, теперь носящей имя Алексея Толстого, можно увидеть немало дворянских особняков и просто выдающихся зданий. Дом Мартинсона-Субботиной в неоготике - один из гибнущих шедевров. Чуть дальше, на перекрестке, важнейший для самарской истории дом - бывшее реальное училище, а до этого дом фон Маке, в ко- тором в 1851 году было объявлено о создании Самарской губернии. Далее еще несколько благородных домов, в том числе, собственно, Дворянское собрание. А напротив - дом Неронова, тоже 40-х годов XIX века. Эти здания и сейчас впечатляют. Но если посмотреть на особняк Сурошникова, стоящий на этом же перекрестке, сразу становится ясно, какой большой путь прошла Самара за полвека в статусе губернской столицы. Особняк в стиле модерн, претенциозный и стильный, по некоторым сведениям, проектировал сам Шехтель. Ну и Сурошников, конечно, купец, а вовсе не дворянского рода.
Алексеевская площадь
Губернская столица требовала другого уровня властных структур и символики этой власти. Все это было на Алексеевской площади, сейчас - Революции, или «тарелке». Здесь в конце XIX века был административный центр города. Суд, который по сей день находится в том же здании и в котором работал Володя Ульянов, памятник императору в центре площади, которого потом сменили на того же Володю. Здесь же была редакция местной газеты, в которой работал Алексей Пешков - Максим Горький.
Дворянская и Панская
В следующих двух кварталах улицы Дворянской можно увидеть весь шик Самары губернской. Застройка хорошо сохранилась, и можно легко себе представить город, который был большим и богатым, но заканчивался в районе Полевой. Настоящее пиршество стилей. Мавританский, северный модерн, классицизм, русский стиль и эклектика, эклектика… Этот участок вызывает стабильное восхищение и одобрение у любых туристов. Мы же отправимся вглубь, куда заезжие не ходят, но начинается настоящая Самара. Пройдясь по Ленинградской/Панской, ныряйте во двор, который оккупировали торговцы живописью. Кстати, «картина с «Ленинградки» - это устойчивое обозначение художественной пошлости.
Дворы
Сквозь пейзажики и виды старого города проходим огромный, размером почти с целый квартал, двор, где можно бродить и натыкаться на разные самарские сюжеты. Забытый шедевр модерна на Чапаевской, одна из последних голубятен в глубине квартала, деревянные веранды на уровне второго этажа с дощатыми лестницами. Летом - цветы, особенно мальва, зелень, черемуха и яблоки. Конечно, здесь много вставок из 90-х годов XX века, но в сумме образуется уникальное городское пространство, которое, наверное, ближе всего к легендарным самарским дворам с «проходнушками».
Революция и Гражданская
По улице Фрунзе мы подходим к памятникам, которые связаны с годами революции и Гражданской войны. Филармония, точнее, постмодернистское переосмысление старого здания. В 1917 году здесь стоял цирк «Олимп», в котором была провозглашена советская власть в Самаре. Напротив маленький красный домик - музей Фрунзе, который жил здесь во время Гражданской, а в соседнем доме, работы архитектора Зеленко, был штаб армии, в котором бывали многие легендарные полководцы, в том числе Чапаев.
Тридцатые
В следующем квартале большой выбор памятников разных эпох. Неоготический костел и модерновый особняк Курлиной были построены за несколько лет до революции, но большую часть своей жизни прожили при советской власти в качестве краеведческого музея и детского сада. В соседнем доме из мальчика Алеши растили будущего великого советского писателя Алексея Толстого, а совсем недалеко родился мальчик Эльдар Рязанов. Чтобы не отступать от ритма эпохи, вернемся назад, но пройдем вперед. На Фрунзе целый квартал занимает комплекс штаба округа. Само здание штаба - шедевр конструктивизма, окружной Дом офицеров с большим барельефом на Чапаевской и жилой дом командования округа. Здесь в 1937 году арестовали Тухачевского.
Площадь Куйбышева
Город уже назывался Куйбышевом, а центром его стала ось площадь Чапаева - площадь Куйбышева. Обе достойны самого подробного изучения, а чтобы описать памятники, стоящие на них, не хватит книги. Но два главных события этой эпохи - написание Седьмой симфонии Дмитрием Шостаковичем и парад 7 ноября 1941 года - хорошо показывают место, которое занимал Куйбышев в то время. В здании бывшего обкома партии - сейчас академия культуры - бункер Сталина. Уникальный памятник эпохи, когда Куйбышев был запасной столицей СССР. Площадь, крупнейшая в Европе, - оперный театр - архитектурный шедевр Ноя Троцкого. В общем, настоящий заповедник настоящего СССР.
Вторжение 90-х
Здесь в наше стройное повествование нагло влезают 90-е. Ну что поделать, они такие. Если встать лицом к памятнику Куйбышеву, то с левой стороны ансамбль площади ломают многоэтажки неоднозначного вида. Это «Европейский квартал» - первый пример комплексной застройки в постсоветскую эпоху. Меньше 20 лет назад этот каменный муравейник считался вершиной элитного жилья, ценник зашкаливал. Сейчас он вызывает недоумение.
Площадь Славы
Особенно сильно чувствуется это недоумение, когда выходишь на площадь Славы и смотришь на весь комплекс застройки, который символизирует сразу несколько эпох в жизни города и советского государства. Здание института на Самарской и комплекс жилых зданий вокруг - прекрасный пример сталинской архитектуры и организации пространства. Институт «Горпроект», высотный жилой дом на Галактионовской, само здание правительства области - советский модернизм и постмодернизм.
Склон настоящего
Если пройти в сторону Волги, попадаем в зону самой новейшей самарской истории. Еще не осознанной до конца и сильно волнующей умы горожан. Здесь расположен комплекс, строить который начали два года назад и который должен был полностью видоизменить склон. Символом этой стройки стала стена, на которой планировалось размещение монументальной экспозиции. От монументов отказались. И в ожидании Чемпионата мира по футболу пытаемся написать на этой огромной стене что-то отражающее современную Самару, ее устремленность в будущее. Пока лозунг для «города и мира» не сформулирован, и это тоже очень хорошо отражает ситуацию в городе: Самара ищет свой путь, свое место в будущем.
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