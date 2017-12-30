Час пешком. Пять веков в 11 остановках

1. От основания.2. Хлебная.3. Дворянские особняки.4. Алексеевская площадь.5. Дворянская и Панская.6. Самарские дворы.7. Революция и Гражданская.8. Тридцатые.8. Площадь Куйбышева.9. Вторжение 90-х.10. Площадь Славы.11. Склон настоящего.Наше финальное путешествие начинается на улице Водников, между Засекина и Кутякова. Именно здесь в 1586 году была построена князем Григорием крепость Самара. Сейчас на этом месте остатки снесенного недавно завода и стойкие разговоры о будущей застройке многоэтажками. На каменном заборе завода висит массивная бронзовая доска с изображением крепости. Напротив интенсивно строят имитацию - часть деревянной стены и башню. Но под развалинами завода, под дорогами есть остатки настоящей крепости, реальные археологические находки, сделанные профессором Зубовым. Специалисты сделали всего несколько шурфов и почти сразу нашли остатки частокола. Но каким будет будущее первой самарской крепости, сказать сложно.От крепости город начал развиваться вдоль берегов Самары и Волги. Сформировались первые площади, и вот они как раз дожили до нас почти в тех же очертаниях. Только современная Хлебная площадь называлась тогда Полицейской. Здесь стоят белая биржа, выдержанная в классицизме, дом купца Субботина и пожарная каланча с прекрасным музеем МЧС. В общем, можно себе представить, как выглядела центральная площадь уездной Самары 200 лет назад. От площади пойдем по первой главной улице города.Она называлась Дворянской как раз в начале позапрошлого века, потому что здесь селились самые богатые и благородные. Даже сейчас, пройдя два квартала по этой улице, теперь носящей имя Алексея Толстого, можно увидеть немало дворянских особняков и просто выдающихся зданий. Дом Мартинсона-Субботиной в неоготике - один из гибнущих шедевров. Чуть дальше, на перекрестке, важнейший для самарской истории дом - бывшее реальное училище, а до этого дом фон Маке, в ко- тором в 1851 году было объявлено о создании Самарской губернии. Далее еще несколько благородных домов, в том числе, собственно, Дворянское собрание. А напротив - дом Неронова, тоже 40-х годов XIX века. Эти здания и сейчас впечатляют. Но если посмотреть на особняк Сурошникова, стоящий на этом же перекрестке, сразу становится ясно, какой большой путь прошла Самара за полвека в статусе губернской столицы. Особняк в стиле модерн, претенциозный и стильный, по некоторым сведениям, проектировал сам Шехтель. Ну и Сурошников, конечно, купец, а вовсе не дворянского рода.Губернская столица требовала другого уровня властных структур и символики этой власти. Все это было на Алексеевской площади, сейчас - Революции, или «тарелке». Здесь в конце XIX века был административный центр города. Суд, который по сей день находится в том же здании и в котором работал Володя Ульянов, памятник императору в центре площади, которого потом сменили на того же Володю. Здесь же была редакция местной газеты, в которой работал Алексей Пешков - Максим Горький.В следующих двух кварталах улицы Дворянской можно увидеть весь шик Самары губернской. Застройка хорошо сохранилась, и можно легко себе представить город, который был большим и богатым, но заканчивался в районе Полевой. Настоящее пиршество стилей. Мавританский, северный модерн, классицизм, русский стиль и эклектика, эклектика… Этот участок вызывает стабильное восхищение и одобрение у любых туристов. Мы же отправимся вглубь, куда заезжие не ходят, но начинается настоящая Самара. Пройдясь по Ленинградской/Панской, ныряйте во двор, который оккупировали торговцы живописью. Кстати, «картина с «Ленинградки» - это устойчивое обозначение художественной пошлости.Сквозь пейзажики и виды старого города проходим огромный, размером почти с целый квартал, двор, где можно бродить и натыкаться на разные самарские сюжеты. Забытый шедевр модерна на Чапаевской, одна из последних голубятен в глубине квартала, деревянные веранды на уровне второго этажа с дощатыми лестницами. Летом - цветы, особенно мальва, зелень, черемуха и яблоки. Конечно, здесь много вставок из 90-х годов XX века, но в сумме образуется уникальное городское пространство, которое, наверное, ближе всего к легендарным самарским дворам с «проходнушками».По улице Фрунзе мы подходим к памятникам, которые связаны с годами революции и Гражданской войны. Филармония, точнее, постмодернистское переосмысление старого здания. В 1917 году здесь стоял цирк «Олимп», в котором была провозглашена советская власть в Самаре. Напротив маленький красный домик - музей Фрунзе, который жил здесь во время Гражданской, а в соседнем доме, работы архитектора Зеленко, был штаб армии, в котором бывали многие легендарные полководцы, в том числе Чапаев.В следующем квартале большой выбор памятников разных эпох. Неоготический костел и модерновый особняк Курлиной были построены за несколько лет до революции, но большую часть своей жизни прожили при советской власти в качестве краеведческого музея и детского сада. В соседнем доме из мальчика Алеши растили будущего великого советского писателя Алексея Толстого, а совсем недалеко родился мальчик Эльдар Рязанов. Чтобы не отступать от ритма эпохи, вернемся назад, но пройдем вперед. На Фрунзе целый квартал занимает комплекс штаба округа. Само здание штаба - шедевр конструктивизма, окружной Дом офицеров с большим барельефом на Чапаевской и жилой дом командования округа. Здесь в 1937 году арестовали Тухачевского.Город уже назывался Куйбышевом, а центром его стала ось площадь Чапаева - площадь Куйбышева. Обе достойны самого подробного изучения, а чтобы описать памятники, стоящие на них, не хватит книги. Но два главных события этой эпохи - написание Седьмой симфонии Дмитрием Шостаковичем и парад 7 ноября 1941 года - хорошо показывают место, которое занимал Куйбышев в то время. В здании бывшего обкома партии - сейчас академия культуры - бункер Сталина. Уникальный памятник эпохи, когда Куйбышев был запасной столицей СССР. Площадь, крупнейшая в Европе, - оперный театр - архитектурный шедевр Ноя Троцкого. В общем, настоящий заповедник настоящего СССР.Здесь в наше стройное повествование нагло влезают 90-е. Ну что поделать, они такие. Если встать лицом к памятнику Куйбышеву, то с левой стороны ансамбль площади ломают многоэтажки неоднозначного вида. Это «Европейский квартал» - первый пример комплексной застройки в постсоветскую эпоху. Меньше 20 лет назад этот каменный муравейник считался вершиной элитного жилья, ценник зашкаливал. Сейчас он вызывает недоумение.Особенно сильно чувствуется это недоумение, когда выходишь на площадь Славы и смотришь на весь комплекс застройки, который символизирует сразу несколько эпох в жизни города и советского государства. Здание института на Самарской и комплекс жилых зданий вокруг - прекрасный пример сталинской архитектуры и организации пространства. Институт «Горпроект», высотный жилой дом на Галактионовской, само здание правительства области - советский модернизм и постмодернизм.Если пройти в сторону Волги, попадаем в зону самой новейшей самарской истории. Еще не осознанной до конца и сильно волнующей умы горожан. Здесь расположен комплекс, строить который начали два года назад и который должен был полностью видоизменить склон. Символом этой стройки стала стена, на которой планировалось размещение монументальной экспозиции. От монументов отказались. И в ожидании Чемпионата мира по футболу пытаемся написать на этой огромной стене что-то отражающее современную Самару, ее устремленность в будущее. Пока лозунг для «города и мира» не сформулирован, и это тоже очень хорошо отражает ситуацию в городе: Самара ищет свой путь, свое место в будущем.