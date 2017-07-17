Час пешком. По проспекту Кирова - из эпохи в эпоху

Длина маршрута 6 километров. Время гуляния 90 минут.

Если в Самаре главная улица - Куйбышева, то в Куйбышеве главной магистралью был проспект Кирова. Длинный - более 11 километров. Поэтому в рамках нашего «Часа пешком» мы постараемся одолеть только часть его. И в этой части углядеть только самые главные достопримечательности. Несмотря на молодой возраст, а проспект до 1969 года вообще именовался шоссе, здесь много самых разных памятных мест и городских символов.

Ипподром

Начнем с пересечения с Московским шоссе. Здесь продолжается грандиозная стройка, которая порядком всем надоела, но масштабом и размахом своим вполне может считаться достопримечательностью. Слава богу, временной. Рядом достопримечательность утраченная, о которой напоминает только арка-дуга, где был вход на Самарский ипподром. Не сказать, что он был чем-то особо знаменит. Но теперь в нашем миллионном городе нет никакого ипподрома. Жаль, что приходится начинать прогулку на таком миноре, но и забывать о подобных ошибках не следует. Арка, ставшая когда-то знаком группы компаний «Сок», теперь соседствует с церковью, жильем и офисами на том месте, где много лет бежали кони.

Штурмовик

Сейчас самолета Ил-2 нет на привычном месте, но не вспомнить об этом символе Самары нельзя. Найденный в болотах Мурманской области в 70-е, он был установлен на этом перекрестке 9 мая 1975 года, в 30-летие Победы. Штурмовик - памятник главному архитектору Куйбышева Алексею Моргуну, который разрабатывал этот проект, а в молодости сам работал на авиационном заводе клепальщиком. Впрочем, тот район, который мы сегодня планируем обойти, весь является памятником Моргуну. Именно в его бытность главным архитектором проспект Кирова особенно интенсивно развивался.

Город советских людей



Направляясь по проспекту Кирова в сторону улицы Стара-Загора, нельзя не обратить внимание на застройку этого района. Город эпохи развитого социализма. Перекресток Стара-Загора - проспект Кирова был центром этого нового города. В центре много лет возвышалась прекрасная монументальная конструкция «МИР- ТРУД-МАЙ», и вокруг все соответствовало. Сейчас, стоя на этом перекрестке, трудно себе представить весь масштаб архитектурного ансамбля - мешают построенные в последние десятилетия где попало здания, вылезшие, как им вздумалось, киоски, рынки, пестрая реклама… Но попробуйте вспомнить, каким просторным и счастливо-светлым был этот перекресток 35 лет назад. Для меня, мальчишки из старой Самары, это был город мечты, не в последнюю очередь из-за того, что рядом располагался магазин «Планета», где продавали почтовые марки.

«Шоколадка»

И в продолжение темы детской советской мечты. Чуть дальше по проспекту мы сразу же видим здание кондитерского объединения «Россия», или попросту «шоколадки». 47 лет назад началось производство на фабрике, построенной по проекту итальянской компании «Карле и Монтанари». Это была самая передовая кондитерская фабрика в СССР - первая «шоколадка» полного цикла. Появилась она именно в Куйбышеве благодаря Елене Шпаковой - первому директору «России». Именно Елене Васильевне мы обязаны славой куйбышевского шоколада. Теперь это часть корпорации «Нестле».

Монастырь

Это совершенно новая и необычная для проспекта Кирова достопримечательность - Свято-Воскресенский мужской монастырь. Недалеко от этого места до 30-х годов существовал мужской Николаевский монастырь. А современная история обители началась в 1992-м, когда в сквере «Огонек» Самарская епархия получила несколько ветхих зданий. Монастырь открылся в 2003 году, и сегодня здесь никакой ветхости нет. Ведется строительство ротонды, возведенный еще в 90-е годы основной храм во имя Воскресения Христова расширяется, над монастырем возвышается 33-метровая колокольня. Впрочем, она все равно не выше 12-этажек.

Арка

Двигаясь дальше, мы постепенно входим в другую историческую эпоху. За Ставропольской все заметнее становится безымянский акцент - засыпные двухэтажки, построенные в послевоенные годы руками зэков и пленных. Главным променадом в этом районе и одним из символических центров является проспект Юных Пионеров. Часть его монументального убранства была создана еще в 70-е годы, проспект разделен на несколько мемориальных зон, за оформление каждой отвечал крупный куйбышевский завод. Участки, прилегающие к Кирова, занимают «Прогресс» и авиационный завод. Стенды, конечно, обновляют, но стиль остается советским. А вот Триумфальная арка добавилась к ним совсем недавно. Ее торжественно открыли в мае 2015 года. Автор барельефов на арке - Иван Мельников.

Дома, «Победа» и администрация

После осмотра мемориальной зоны переключимся на бытовые подробности. Тем более что этот участок Кирова, застроенный в годы войны и сразу после, теперь представляет серьезную историческую ценность. 80 лет прошло. Целая эпоха. Поэтому советуем обратить внимание на застройку - это работа архитекторов Особстроя. Засыпные дома, конечно, очень сильно обветшали, но обратите внимание, насколько соразмерна человеку эта среда. Каждый квартал - небольшой отдельный ансамбль, озеленение превосходно. Общественные здания - к этой эпохе относятся недавно отреставрированный ДК «Победа» и районная администрация - не просто воткнуты, а формируют собственное общественное пространство. Очень продуманное и серьезное градостроительное произведение. Оно, конечно, сильно обветшало, но масштаб впечатляет, особенно если учесть условия и сроки реализации - 1940 - 1946 годы.

ДК имени Литвинова

Мимо громады «Вива Лэнда» выходим на еще один символический перекресток - Кирова и Победы. Теперь здесь доминирует торговый центр, и все серьезно перестроено, ансамбль площади, как он задумывался в начале 50-х, сейчас уже не представишь. Можно только полюбоваться старыми фото, но вот в самом ДК имени Литвинова еще многое напоминает о социалистическом прошлом. Ну а великолепные витражи украсят любой инстаграм. Здесь, конечно, довольно хаотично и много разных организаций, но, несмотря на всю шелуху, масштаб творения архитектора Емельянова чувствуется.

«Мир» и ампир

Обойдем стороной Кировский рынок. Тоже, конечно, достопримечательность и символ, но… Наш путь заканчивается у ДК «Мир» - одной из самых крутых самарских «заброшек». Здание построено в 1953 году и представляет собой прекрасный пример сталинского ампира в имперской провинции. Но с 2010 года здание заброшено, великолепный декор разрушается. Частично сохранились интерьеры, но их состояние, конечно, печально. Поэтому стоит посмотреть на ДК «Мир» сейчас, пока оно совсем не погибло, - это настоящая жемчужина в этом индустриальном районе. Эпохи меняют одна другую, и на проспекте Кирова это особенно ярко видно.