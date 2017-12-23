Час пешком. Пионерская - переулочная
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.
Длина маршрута 1,5 километра. Время гуляния 40 минут.
На короткой Пионерской - вся история Самары, да с такой невероятной плотностью, что истории пересекаются, сливаются и сплетаются в уникальную ткань нашего общего прошлого. Но если отвлечься от истории и обратить внимание на архитектурный контекст этой улицы, уникальность Пионерской состоит в том, что именно от этой улицы отходит больше всего переулков. Переулок вообще в центре Самары явление редкое. У короткой Пионерской их три! Песчаный, Запланный и Узенький. Но до них еще надо дойти. А начинаем мы наш маршрут с легендарного места.
1. Часовня святителя Алексия. 2. Квартира Ульяновых. 3. БЦ «Глобус». 4. Общага
1. Часовня святителя Алексия. 2. Квартира Ульяновых. 3. БЦ «Глобус». 4. Общага
и Дворянское собрание. 5. Особняк Сурошникова. 6. ДК им. Дзержинского.
7. Дом-замок. 8. Старая городская усадьба. 9. Баня на Пионерской. 10. Песчаный
переулок. 11. Переулки Запланный и Узенький. 12. Крепость-офис ВПГ
Часовня святителя Алексия
Святитель Алексий по пути в Орду вышел на берег Волги и предрек создание и расцвет Самары. Куда он вышел в 1357 году, сейчас доподлинно установить невозможно - береговая линия и рельеф изменились многажды. Но совершенно точно, что эта часовня - копия часовни, которую в 1888 году построили на этом самом месте по проекту Щербачева-старшего. Справедливости ради надо сказать, что это место не историческое. Только в XIX веке часовню строили в разных местах по берегу Волги трижды. О православной истории Самары подробно рассказывает экспозиция, развернутая вокруг часовни. Памятники изображают святителя Алексия и Сергия Радонежского. Кстати, часовня и дом №2 с угловым фасадом - это кусок старой Самары, который выглядит как на открытке конца позапрошлого века, хотя все вокруг навсегда изменилось.
Квартира Ульяновых
Дом №6 - вторая квартира Ульяновых. Тоже не сказать, что удачная: рядом с Волгой, которая была пристанью, базаром и кабаком, поэтому жить здесь с детьми в 1890 году было не очень. И Ульяновы тут не задержались - переехали повыше. Дом, на который стоит обратить внимание хотя бы потому, что он один из самых старых в Самаре - ему почти 200 лет, год постройки - 1840-й.
«Трансгруз» и другие
На нечетной стороне - один из ранних шедевров «Трансгруза» - бизнес-центр «Глобус» с выездом из паркинга на угол Водников и Пионерской. Это, наверное, пример самой чудовищной организации городской среды в Самаре. Впрочем, вокруг множество расчищенных площадок, пустых деревянных домов, соседний квартал снесен на 75 процентов и по сравнению с новыми домами, закрывшими дом Сурошникова, «Глобус» выглядит шедевром раннего провинциального постмодерна. Кстати, на месте, где скоро построят высотку - угол Водников и Пионерской, когда-то стояла первая Вознесенская церковь. Потом ее перенесли повыше.
Общага и Дворянское собрание
Своеобразный кульбит, временная петля. На нечетной стороне - прекрасный образец советского модернизма - бывшее общежитие военных медиков, 70-х годов постройки. Выглядит ветхим, и это, конечно, классно для фотосессий. Кирпичный двор с высохшей елкой - идеальное место для декадентских селфи. А чуть выше - дом Путилова, бывшее здание Дворянского собрания. Год постройки - 1853-й. Архитектор Мейснер оставил нам образец классицизма. И сейчас это здание, после реставрации, выглядит гораздо моложе своего соседа-модерниста. К реставрации в Самаре есть претензии, но те, кто помнит, каким был дом Путилова лет десять назад… Это был безнадежный ад. Теперь же - зефирный торт.
Сурошников - Неронов
На перекрестке с Алексея Толстого стоят напротив друг друга два интереснейших особняка. К сожалению, особняк Сурошникова сейчас закрыт - идет реставрация. Это здание, по мнению некоторых самарских экспертов, проектировал Шехтель - выдающийся русский архитектор. Независимо от авторства дом Сурошникова - один из шедевров нашего провинциального модерна. А особняк Неронова - один из старейших в городе и с частично сохранившимися интерьерами. К сожалению, он закрыт, и когда появится возможность его посетить, сказать трудно. Осмотрим снаружи.
ФСБ и «Дзержинка»
Следующий квартал - самый «силовой» в Самаре. Здесь находятся старое и новое здания ФСБ. Здесь стоит клуб МВД имени Дзержинского. Новое здание ФСБ стилистически перекликается с шедевром конструктивизма - знаменитой «Дзержинкой». Здание по проекту молодого инженера Волкова было построено в 1930 году и сохранило оригинальный внешний вид. Да и внутри интерьеры, разработанные тем же Волковым, в основном сохранились. Сейчас в «Дзержинку» стоит зайти хотя бы потому, что отмечается вековой юбилей ВЧК, созданной Дзержинским. У бюста «железного Феликса» в фойе всегда живые цветы.
Засухинские места
А теперь проведем мини-экскурсию, посвященную архитектору Филарету Засухину. Она займет пять минут и сто шагов в сторону. Филарет Засухин работал в Самаре шесть лет и построил очень много. Клуб имени Революции 1905 года, суд и несколько домов, которые у нас на пути. Дом №26 на Пионерской - доходный дом Афанасьева, чуть дальше на Степана Разина - дом Плехановой и почти напротив - дом Юрина, №52. Ну и главный шедевр, только что отреставрированный, и отреставрированный прекрасно, наш замок, особняк Розиной. Дом на углу Куйбышева и Пионерской своим готическим стилем и замковыми очертаниями всегда привлекал внимание, но теперь он просто засиял. Придите, на это стоит взглянуть! Филарету Засухину исполнилось в этом году 150 лет. И очень приятно, что Самара таким образом невольно, но отметила юбилей!
Немного традиций в центре
Мимо еще одного удачно отреставрированного здания - бывшего банка - мы идем к улице Фрунзе. На нечетной стороне дом №29 - один из немногих домов типа «самарской городской усадьбы» - одноэтажный деревянный дом, пятистенок, палисадник и несколько сараев. Таких почти не осталось, но вот очень сохранный образец. Деревенская жизнь в центре города - ближе к Самарке в таких усадьбах разводят и птицу, и даже скот.
Баня на Пионерской
Важнейшая достопримечательность района - баня на Пионерской. По ней большинство самарцев эту улицу и знают, кстати. Пар в общем отделении всегда хорош. А атмосфера крайне мало изменилась за последние 30 лет. Вот только шкафчики синие убрали. А все остальное так же, как и во времена, когда «Ирония судьбы» была свежим фильмом.
Переулочки и РОВД
Вот мы и дошли до переулков. После перекрестка с Чапаевской уходит направо переулок Песчаный, через квартал - Запланный, еще дальше - Узенький. Это маленькие миры, каждый из которых достоин отдельного рассказа. Но вообще-то в прошлые времена места эти пользовались дурной славой. О чем напоминает нам построенное в прекрасном русском стиле здание ночлежки Кириллова - сейчас здесь расположено Самарское РОВД.
Монстр
А вот совсем грустное место. На нечетной стороне Пионерской, от Молодогвардейской до Галактионовской, застыл многоэтажный монстр. Чтобы его построить, было снесено несколько памятников. Здесь даже не хочется гулять, а маленькие деревянные домишки напротив усиливают контраст и негативное давление многоэтажки.
Замок, уходящий в переулочки
Но заканчивать прогулку надо на оптимистичной ноте. В конце улицы Пионерской мы снова видим замок - это офис «Волгопромгаза». Некогда один из центров силы нашего города, теперь этот офис пустует, символизируя собой уже ушедшую эпоху. А вокруг этой крепости - все та же самарская застройка. Настоящая Самара. Обратите внимание на оригинальную парковку напротив здания ВПГ, на склоне, прогуляйтесь по свежему снегу вниз, к Самарке. Послушайте, как лают собаки. А можно еще услышать и как петухи кукарекают, и как свиньи хрюкают… И все это в самом центре миллионного города. Что же в этом оптимистичного? А разве то, что в нашей Самаре за час можно пройти так много, - это не повод для радости?
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