Час пешком. Москательная - улица графа Толстого
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.
Длина маршрута 2 километра.
Время гуляния 45 минут.
Как-то странно, что в наших прогулках мы пропустили одну из самых живописных и памятных улиц Самары - Льва Толстого. Это упущение надо исправить! Конечно, рассказать обо всех достопримечательностях этой улицы нам не позволит объем публикации, но самые важные и необычные памятники мы все-таки упомянем. И начнем с названия улицы.
Москательная улица
Что это значит? Эта улица долгое время была окраиной Самары, поэтому здесь собирались торговцы и ремесленники, чей товар был вонюч, горюч и просто опасен. Москательный товар - это бытовая химия во всех ее проявлениях: краски, клей, чистящие средства. Для «деревянного» города было вполне понятно желание отправить опасное и вредное производство подальше. Сейчас о «химическом» прошлом уже ничего не напоминает. Потому что больше ста лет улица носит имя Льва Толстого. Это одна из первых улиц имени великого писателя в России. Уже в 1910 году, после смерти Льва Николаевича, Москательную переименовали по просьбам самарской общественности. К этому моменту улица стала вполне центральной и очень важной.
Пути сообщения
140 лет назад в Самару пришел первый поезд. Станция, а через год и вокзал были расположены на окраине - в самом конце Москательной. Открытие железнодорожного сообщения в 1877 году дало Самаре мощный импульс к развитию. Город с развитым речным транспортом получил еще и железную дорогу. Прямой путь от волжских пристаней к железнодорожной станции - улица Москательная. Поэтому мы начнем нашу прогулку от здания вокзала и пройдем по маршруту пассажиров, которые более века назад пересаживались здесь с поезда на пароход.
Комсомольская площадь
Наша стартовая площадка - сама по себе собрание памятников и достопримечательностей, только здесь можно провести час, а то и больше. Само здание вокзала, увы, было бессмысленно снесено в 90-е. И сегодня на этом месте пустырь. Зато рядом - новый вокзал. Это один из первых объектов в стиле хай-тек, построен по проекту Юрия Храмова. На башне есть смотровая площадка, работает она не всегда, так что лучше узнайте заранее, но это идеальное место для начала любого путешествия по Самаре. Напротив - здание управления железной дороги. Это первая крупная постройка советского периода в Самаре - совершенно невероятная эклектика, предвосхитившая постмодерн. Архитектор Щербачев-младший. А еще на площади стоят аж два паровоза, скульптура Юрия Деточкина и несколько архитектурных достопримечательностей помельче. Но мы обратим внимание на большую мозаику, которую не сразу и заметишь из-за торгового мельтешения. Это прекрасное монументальное произведение советской эпохи сейчас, увы, сильно потускнело, но масштаб и уровень исполнения впечатляют. Сейчас такого уровня мозаику в Самаре сделать некому. Обходимся баннерами.
Завод и отель
Двинемся к Волге. Сразу на выходе с площади новейшая достопримечательность. На отеле Хэмптон в 2014 году были повешены часы, точно такие же, как на первом отеле сети в Чикаго, в XIX веке. Смотрится очень уместно. Тем более что дальше по улице - едва ли не единственный в Самаре пример удачной большой реновации и джентрификации. Бывший Куйбышевский ликероводочный завод, позже комбинат «Родник», по проекту архитектора Макридина превратился в современный бизнес- центр, в котором технологические изыски удачно соседствуют с сохраненными фасадами позапрошлого века. Напротив - Ольгинская больница, построенная по проекту Гогена в стиле неоклассицизма в начале 20-го столетия.
«Тимуровец» - «СамАрт»
Еще один мощный архитектурный комплекс, выдержанный в красно-белой гамме, - театр «СамАрт». Его как раз достраивают сейчас, и часть квартала закрыта забором. Скоро мы увидим целый архитектурный ансамбль, в основе которого практически неприметное теперь, но интересное по архитектуре (поздний советский модернизм) здание детского кинотеатра «Тимуровец». Мне, кстати, повезло - я еще смотрел кино в нем! Теперь же тут можно насладиться театром. Наверное, лучшим в городе.
Первый светофор
Проходим мимо стадиона «Динамо», Пушкинского дома - о них мы уже рассказывали в нашей рубрике - и подходим к перекрестку с улицей Садовой. Здесь 70 лет назад был установлен первый светофор. Рядом находилось управление автоинспекции. А сам перекресток - неплохо сохранившийся уголок старой Самары. Он практически не изменился за последние 70 лет. Самая новая постройка - дом с солярными символами - появилась здесь в середине 30-х. Такой же сохранившийся перекресток - с улицей Галактионовской, но не всем домам на Льва Толстого везет.
Разваленное
По четной стороне - руины, а когда-то в этом здании располагалось полицейское управление города. Но 20 лет забвения - и от второго, деревянного, этажа с башнями не осталось вообще ничего, первый погибает у всех на глазах. Через квартал - пока еще более целое здание, бывшая налоговая, в которой произошел странный пожар, и с тех пор большое, не так давно отреставрированное здание пустует.
Восставшее
Но не все так плохо. И на Льва Толстого появились дома, фасады которых отремонтированы перед ЧМ-2018. Надо отметить, что даже косметический внешний ремонт кардинально меняет восприятие зданий. И если раньше угол Галактионовской был аутентичным, но невзрачным, то теперь он стал ярким - хотя, конечно, можно было и обойтись без розового. Кстати, здесь важнейшая достопримечательность маршрута. Последняя пельменная. Что тут сказать - место легендарное, такой общепит теперь снова стал появляться, но эти все «столовушки» - явный новодел, а тут - настоящая «пельмешка» из 70-х. Back in USSR.
«Том Сойер Фест». Начало
Вот еще одна достопримечательность. Она появилась в позапрошлом году, но зато прогремела на весь мир. Да-да, про самарский «Том Сойер Фест» знают и пишут во всем мире. Три здания на Льва Толстого и дом с жар-птицей во дворе (архитектор Филарет Засухин, кстати!) были первыми адресами фестиваля восстановления городской среды, который сейчас проходит уже в десяти городах России. Это самый ухоженный и красивый участок улицы. А напротив - интересный ансамбль, хотя, конечно, хаотично тут для ансамбля. Самарская архитектура 90-х. Постмодернизм во всей провинциальной красе. Имитация старого города. Интересно, как это будут воспринимать лет через сто? Впрочем, все вместе производит приятное впечатление.
Филармония
Еще один шедевр Юрия Храмова - постмодернистская фантазия на тему старого здания цирка «Олимп», конечно, один из главных символов слияния нового и старого. Настоятельно рекомендуем посмотреть интерьеры - это настоящий шедевр. Люстры, витражи, лестницы - удивительный сплав стилей и эпох, особенно если учесть, что здание построено более 30 лет назад.
Длина маршрута 2 километра.
Время гуляния 45 минут.
Как-то странно, что в наших прогулках мы пропустили одну из самых живописных и памятных улиц Самары - Льва Толстого. Это упущение надо исправить! Конечно, рассказать обо всех достопримечательностях этой улицы нам не позволит объем публикации, но самые важные и необычные памятники мы все-таки упомянем. И начнем с названия улицы.
Москательная улица
Что это значит? Эта улица долгое время была окраиной Самары, поэтому здесь собирались торговцы и ремесленники, чей товар был вонюч, горюч и просто опасен. Москательный товар - это бытовая химия во всех ее проявлениях: краски, клей, чистящие средства. Для «деревянного» города было вполне понятно желание отправить опасное и вредное производство подальше. Сейчас о «химическом» прошлом уже ничего не напоминает. Потому что больше ста лет улица носит имя Льва Толстого. Это одна из первых улиц имени великого писателя в России. Уже в 1910 году, после смерти Льва Николаевича, Москательную переименовали по просьбам самарской общественности. К этому моменту улица стала вполне центральной и очень важной.
Пути сообщения
140 лет назад в Самару пришел первый поезд. Станция, а через год и вокзал были расположены на окраине - в самом конце Москательной. Открытие железнодорожного сообщения в 1877 году дало Самаре мощный импульс к развитию. Город с развитым речным транспортом получил еще и железную дорогу. Прямой путь от волжских пристаней к железнодорожной станции - улица Москательная. Поэтому мы начнем нашу прогулку от здания вокзала и пройдем по маршруту пассажиров, которые более века назад пересаживались здесь с поезда на пароход.
Комсомольская площадь
Наша стартовая площадка - сама по себе собрание памятников и достопримечательностей, только здесь можно провести час, а то и больше. Само здание вокзала, увы, было бессмысленно снесено в 90-е. И сегодня на этом месте пустырь. Зато рядом - новый вокзал. Это один из первых объектов в стиле хай-тек, построен по проекту Юрия Храмова. На башне есть смотровая площадка, работает она не всегда, так что лучше узнайте заранее, но это идеальное место для начала любого путешествия по Самаре. Напротив - здание управления железной дороги. Это первая крупная постройка советского периода в Самаре - совершенно невероятная эклектика, предвосхитившая постмодерн. Архитектор Щербачев-младший. А еще на площади стоят аж два паровоза, скульптура Юрия Деточкина и несколько архитектурных достопримечательностей помельче. Но мы обратим внимание на большую мозаику, которую не сразу и заметишь из-за торгового мельтешения. Это прекрасное монументальное произведение советской эпохи сейчас, увы, сильно потускнело, но масштаб и уровень исполнения впечатляют. Сейчас такого уровня мозаику в Самаре сделать некому. Обходимся баннерами.
Завод и отель
Двинемся к Волге. Сразу на выходе с площади новейшая достопримечательность. На отеле Хэмптон в 2014 году были повешены часы, точно такие же, как на первом отеле сети в Чикаго, в XIX веке. Смотрится очень уместно. Тем более что дальше по улице - едва ли не единственный в Самаре пример удачной большой реновации и джентрификации. Бывший Куйбышевский ликероводочный завод, позже комбинат «Родник», по проекту архитектора Макридина превратился в современный бизнес- центр, в котором технологические изыски удачно соседствуют с сохраненными фасадами позапрошлого века. Напротив - Ольгинская больница, построенная по проекту Гогена в стиле неоклассицизма в начале 20-го столетия.
«Тимуровец» - «СамАрт»
Еще один мощный архитектурный комплекс, выдержанный в красно-белой гамме, - театр «СамАрт». Его как раз достраивают сейчас, и часть квартала закрыта забором. Скоро мы увидим целый архитектурный ансамбль, в основе которого практически неприметное теперь, но интересное по архитектуре (поздний советский модернизм) здание детского кинотеатра «Тимуровец». Мне, кстати, повезло - я еще смотрел кино в нем! Теперь же тут можно насладиться театром. Наверное, лучшим в городе.
Первый светофор
Проходим мимо стадиона «Динамо», Пушкинского дома - о них мы уже рассказывали в нашей рубрике - и подходим к перекрестку с улицей Садовой. Здесь 70 лет назад был установлен первый светофор. Рядом находилось управление автоинспекции. А сам перекресток - неплохо сохранившийся уголок старой Самары. Он практически не изменился за последние 70 лет. Самая новая постройка - дом с солярными символами - появилась здесь в середине 30-х. Такой же сохранившийся перекресток - с улицей Галактионовской, но не всем домам на Льва Толстого везет.
Разваленное
По четной стороне - руины, а когда-то в этом здании располагалось полицейское управление города. Но 20 лет забвения - и от второго, деревянного, этажа с башнями не осталось вообще ничего, первый погибает у всех на глазах. Через квартал - пока еще более целое здание, бывшая налоговая, в которой произошел странный пожар, и с тех пор большое, не так давно отреставрированное здание пустует.
Восставшее
Но не все так плохо. И на Льва Толстого появились дома, фасады которых отремонтированы перед ЧМ-2018. Надо отметить, что даже косметический внешний ремонт кардинально меняет восприятие зданий. И если раньше угол Галактионовской был аутентичным, но невзрачным, то теперь он стал ярким - хотя, конечно, можно было и обойтись без розового. Кстати, здесь важнейшая достопримечательность маршрута. Последняя пельменная. Что тут сказать - место легендарное, такой общепит теперь снова стал появляться, но эти все «столовушки» - явный новодел, а тут - настоящая «пельмешка» из 70-х. Back in USSR.
«Том Сойер Фест». Начало
Вот еще одна достопримечательность. Она появилась в позапрошлом году, но зато прогремела на весь мир. Да-да, про самарский «Том Сойер Фест» знают и пишут во всем мире. Три здания на Льва Толстого и дом с жар-птицей во дворе (архитектор Филарет Засухин, кстати!) были первыми адресами фестиваля восстановления городской среды, который сейчас проходит уже в десяти городах России. Это самый ухоженный и красивый участок улицы. А напротив - интересный ансамбль, хотя, конечно, хаотично тут для ансамбля. Самарская архитектура 90-х. Постмодернизм во всей провинциальной красе. Имитация старого города. Интересно, как это будут воспринимать лет через сто? Впрочем, все вместе производит приятное впечатление.
Филармония
Еще один шедевр Юрия Храмова - постмодернистская фантазия на тему старого здания цирка «Олимп», конечно, один из главных символов слияния нового и старого. Настоятельно рекомендуем посмотреть интерьеры - это настоящий шедевр. Люстры, витражи, лестницы - удивительный сплав стилей и эпох, особенно если учесть, что здание построено более 30 лет назад.
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