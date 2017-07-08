Час пешком. Ленинская будет жить!

Эта улица была одной из крайних в Самаре и поначалу называлась Заовражной, потом Сокольничьей. И публика здесь селилась разная. Нельзя так уж однозначно говорить, что это была «улица красных фонарей», как иногда пишут ретивые блогеры, но, конечно, дворянских дворцов и больших купеческих домов здесь никто не строил. В основном здесь жили самарские мещане.Уже на примере первого квартала видно, что селились здесь люди, возможно, и не благородные, но вполне зажиточные. На четной стороне стоит несколько крепких кирпичных домов - в свое время они появились здесь из-за близости Самарки с ее хлебными пристанями. Сейчас выход к реке перекрыт каким-то забором и непонятной организацией - забор и будка с охранником смотрятся в этом запущенном саду Эдема довольно абсурдно, но вполне предсказуемо. В первых кварталах Ленинской очень много укромных уголков - зеленых дворов, тенистых палисадников, цветастых клумб, фантастических архитектурных конструкций и странных развалюх. Увы, почти везде с одной стороны улицы - старая застройка, напротив - многоэтажки, стройки, заборы. Наверное, чтобы лучше ощущался контраст атмосферы старого и нового.После перекрестка с Ленинградской на четной стороне - роскошный дом №78 с резным остекленным эркером-балконом, настоящий стихийный самарский шик. Построен традиционным способом, скорее всего, без проекта и чертежей. Балкон призван показать миру богатство хозяев - с помощью наивно-вычурной резьбы и дорогущего по тем временам сплошного остекления.На нечетной стороне - одна из самых интересных «заброшек» Самары - бывшая больница Шихобалова. Больничный комплекс на 300 с лишним коек обошелся самарскому купцу в 200 тысяч рублей и был оборудован по последнему слову техники. Значительную часть бюджета составила постройка собственной электростанции, что для Самары 1907 года было почти чудом. И хочется еще раз обратить внимание на разницу между купцами Самары и нынешними «деловыми» - ни один из них ни церкви, ни приюта, ни больницы городу после себя не оставит. Больницу давно обещают отреставрировать, но пока она тихо руинируется за забором, и, конечно, судьба такого крупного памятника архитектуры беспокоит.Соседнее здание - Покровский собор, долгие годы бывший кафедральным. В нашей рубрике мы уже писали о нем. Сейчас есть смысл зайти в собор, чтобы почувствовать атмосферу старого православия - собор реконструируют, и есть опасность, что его дух, просуществовавший все годы Советской власти и безбожия, не переживет новой сусальности. Сумеречное, тихое, потаенное православие, идущее от силы Духа, - вот в чем великая сила этого храма.Обязательно зайдите на стадион «Динамо»! Он был открыт в 1948 году и на момент постройки был самым шикарным спортсооружением Куйбышева. Сейчас, конечно, сам стадион переживает не лучшие времена, но архитектура послевоенной сталинской эпохи напоминает о годах спортивной славы. Здесь кипели футбольные баталии в легендарные дни самарских «Крыльев», разыгрывались медали всесоюзных первенств по легкой атлетике. И до сих пор спортивная слава живет здесь. Воспитанник спортивной школы «Динамо» и легендарного нашего тренера Николая Петрова - олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.Напротив «Динамо», на четной стороне Ленинской, - один из самых постмодернистских кварталов Самары. Прямо на углу комплекс зданий «Приволжск-нефтепроводстрой» - оранжевый металлический «фахверковый дом» Сергея Малахова органично соединен с хайтеком основного здания. А чуть дальше - сразу несколько зданий, построенных в начале 90-х, на заре частного бизнеса. Когда-то они смотрелись как воплощение роскоши и богатства. Ближе к улице Льва Толстого - целый ансамбль такого постсоветского постмодерна, облезлого, но претенциозного. А на углу - эклектичный дом с элементами модерна, в котором (только это секрет!) размещается сейчас самарский офис модного дома Leka NYC - самарской девушки, добившейся мировой славы и ставшей международным модным брендом.В следующем квартале сконцентрировано сразу несколько зданий в двух самых модных самарских стилях начала прошлого века - модерне и русском стиле. На углу улицы Льва Толстого - Пушкинский дом железнодорожников, построенный по проекту Филарета Засухина. Здание было существенно реконструировано, но архитектору Дмитрию Храмову удалось сохранить и развить традицию провинциального модерна. На нечетной стороне - прекрасный дом №79 в эклектике с элементами русского стиля. Увы, недавно уничтожена сложная крыша этого дома и заменена безликим цинком. Чуть дальше - небольшой, но очень симпатичный и совершенно асимметричный дом №103 - один из наших секретных шедевров модерна. А на углу Красноармейской взгляду открывается мощный челышовский дом - один из символов старой Самары.Вот мы и дошли до того квартала улицы Ленинской, обитатель которого дал улице имя. На четной стороне - один из шедевров советского модернизма самого последнего образца - здание Ленинского мемориала, сейчас занятое музеем имени Алабина. Эта перелицовка, спешно произведенная в 90-х, не пошла на пользу ни мемориалу, ни музею. Но зайти в здание, чтобы почувствовать масштаб и монументальность постройки, надо. Это был последний ленинский мемориал, построенный и открытый, по сути, когда СССР - страна Ленина - уже закончилась. Тем интереснее этот памятник периода упадка империи.Вокруг мемориала - масштабный архитектурный ансамбль. Ради его создания в середине 80-х было снесено несколько кварталов, а на их месте тщательно воспроизведена типичная самарская застройка XIX века. Сам музей и мемориальная квартира семьи Ульяновых сейчас не слишком посещаемы. Но в эту квартиру на втором этаже дома Рытикова надо зайти. Здесь жил молодой человек, который всего через 25 лет перевернет весь мир. Хорошо это было или плохо - разговор отдельный, но Володе Ульянову удалось поднять планету на дыбы.Дальнейшее путешествие по улице - это довольно грустное наблюдение за тем, как на смену Самаре двухэтажной приходит Самара 20-этажная. Кому-то она станет родной и близкой. А тем, кто помнит Самару другой, стоит пройтись по Ленинской, чтоб взглянуть в последний раз на милые, пасторальные, но мало приспособленные к современной жизни развалюхи. Ленинская - одна из самых дорогих улиц города, и она же - одна из самых аварийных по состоянию домов. Одна из самых сохранившихся и самых разрушенных. Все как с Ильичом - до сих пор не можем понять, счастье это наше или проклятье. Единственное, что понятно, - это наше, это навсегда.