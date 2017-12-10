Час пешком. Комсомольская - улица, которая начинается прямо из Волги
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.
Длина маршрута 1,7 км.
Время гуляния 30 минут.
1. Склады Мешкова.
2. Художественное училище.
3. Дом Щелокова.
4. Реальное училище.
5. Дом с часами.
6. Большие деревянные дома.
7. Самарский самострой.
8. Дом Вершинина и дом на дереве.
9. Запланный переулок.
Для того чтобы лучше почувствовать зимнюю Самару, предлагаем отправиться на прогулку по старой части города. Здесь еще остались нехоженые тропы. И одна из них - это улица Комсомольская. Прогулка по этой улице также расскажет о проблемах старого города. И о его туристическом потенциале, который еще предстоит раскрыть.
Волга
Комсомольская - это единственная улица старого города, которая начинается прямо из Волги - узкая полоска из щебня, гравия и песка переходит в проезжую часть. Здесь же единственный в городе дикий пляж не пляж, но кусок берега. А скоро, когда Волга станет, отсюда будут начинаться туристическая тропа и лыжня.
Железобетонный модерн
Прямо здесь расположена одна из секретных достопримечательностей Самары в стиле модерн - склады Мешкова. Здания спроектированы неизвестным архитектором и построены в 1909 году из самого передового для эпохи материала - железобетона. Комплекс из двух складов и дома между ними можно разглядеть с автостоянки. Это, наверное, единственная точка, откуда склады хорошо видны. Сейчас в одном из зданий начались работы, и хотя это памятник, спешите посмотреть.
Благоустройство?
На нечетной стороне сразу от улицы Максима Горького - печальная иллюстрация на тему благоустройства по разнарядке. Дома построены с нарушениями, и тротуары уже положенного. На половину ширины - для инвалидов - ребристая горка с брутальными перилами, по которой никакая коляска, ни инвалидная, ни детская, не сможет спуститься. И на тротуаре больше одного пешехода не помещается даже летом. А сейчас перейдем на другую сторону.
Художественное училище
И зайдем во двор. Здесь одно из лучших наших учебных заведений - художественное училище имени Петрова-Водкина. Он здесь учился. Так же как и многие другие выдающиеся живописцы. Например, главный соцреалист Ефанов. Точнее, учились они не здесь, а в предшественнике нынешнего училища. Попыток создать художественное учебное заведение в Самаре предпринималось немало. В этом корпусе и в этом виде училище существует с 1973 года, а в следующем году отмечает 45-летие.
Дом Щелокова
Квартал от улицы Водников до Алексея Толстого не то чтобы лучше других сохранился, но здесь ощущается атмосфера старой Самары. Может, из-за таких зданий, как деревянный дом Щелокова №23. Его считают одним из самых старых зданий, сохранившихся в Самаре. На ранних фотографиях этого перекрестка другие дома выглядят иначе, а этот дом - практически как сегодня, только посвежее. Интересно, что отделка дома - деревянная, имитирует рустировку, то есть выполнена под камень. Середина XIX века. Дай бог, чтобы он простоял как можно дольше без реставарваров.
Гимназия
На перекрестке с улицей Алексея Толстого оглянитесь вокруг. На трех углах - самые старые дома города. Гимназия серого цвета - одно из первых учебных заведений Самары. Женскую гимназию здесь открыли в 1859 году. А в 1893-м сюда поступила младшая сестра Володи Ульянова Мария. Здание является памятником, но небрежная реставрация испортила его. Впрочем, по сравнению с домом, стоящим напротив женской гимназии, ему повезло.
Реальное училище
Боль Самары! Уже не первый год разрушается здание бывшего реального училища. Важнейший памятник истории! Здесь объявили о создании Самарской губернии в 1851 году. Здесь учился Алексей Толстой и лауреат Нобелевской премии химик Семенов. Здесь подготовили тысячи военных врачей, многие из которых стали героями. Это единственное здание в городе с настоящей домовой церковью. Остро нуждается в реставрации.
Дом с часами
Будем надеяться, что уважение к истории и патриотизм возобладают и здание будет спасено. А мы пойдем дальше и обратим внимание на живописные сварные конструкции во дворе дома №22. А потом на дом №36. Здесь находится частная компания, которая и отреставрировала его. Точнее, сделала нечто свое по мотивам. Раньше тут находилось отделение связи и не было никаких часов наверху, а сам дом был из красного кирпича. В итоге мы получаем качественную подмену исторической среды. Но это, конечно, лучше, чем руины реального училища.
«Деревяшки»
На участке от Куйбышева до Молодогвардейской сразу несколько крупных деревянных домов, да и в целом городская среда здесь сохранена, за редкими вкраплениями новостроек. Но мы лучше посмотрим на дома №№38, 45 и 51 - тут никаких слов не надо. Они ждут своего «Том Сойер Феста», чтобы стать укршением города.
Заповедный уголок
За улицей Чапаевской начинается настоящий заповедный уголок. Хотите увидеть, как выглядела старая Самара в 70-х, а то и раньше? Вам сюда. Конечно, и тут есть много деталей, выдающих эпоху. Но сейчас здесь топят печи и стоит ни с чем не сравнимый запах зимнего дома, лают собаки, и слышно, как поезд идет по мосту. А вообще, тут будет интересно, например, японским архитекторам. Потому что здесь есть один из самых фантастических самостроев на основе старого дома: головокружительная конструкция этажа в четыре - дом №66. Тут раздолье для креативных фотосессий. Есть, например, десятиметровый забор из ржавого железа.
Дом Вершинина
Здесь улица Комсомольская заканчивается, и мы выходим на Молодогвардейскую. Тут стоит дом, а теперь уже городская усадьба Славы Вершинина. Человека, который создает свое пространство в старом городе. Выкупает землю, строится, разбивает сады. Сюда, чтобы поучиться у него, посмотреть, полюбопытствовать, приезжают люди со всего света. Если хозяин дома, можно расспросить его лично.
Дом на дереве
Напротив настоящий дом на дереве. Маленькая секретная достопримечательность. В этот объемистый скворечник нелегко забраться, но если залезешь, то очень удивишься. Дом на дереве сделан из старой мебели в стиле купеческого модерна. Не специально, конечно. Просто это Самара.
Деревенская улица
Закончим мы наше путешествие на деревенской улице - через проходной двор дома №9 на улице Молодогвардейской мы попадаем в Запланный переулок. Да, он так называется. Это настоящая деревенская улица в центре Самары. Дома, к сожалению, зашиваются сайдингом или доской, но здесь еще много очаровательных «деревяшек», которые, наверное, погибнут сами. Впрочем, если посмотреть в сторону улицы Пионерской, то увидим многоэтажную глыбу. Вот она - современная альтернатива Самары. Сосуществовать эти городские пространства не могут. Во время прогулки по улице Комсомольской очень хочется, чтобы мы нашли общее пространство, где будут и «деревяшки», и современная архитектура, и возрожденное во всем блеске здание реального училища.
Длина маршрута 1,7 км.
Время гуляния 30 минут.
1. Склады Мешкова.
2. Художественное училище.
3. Дом Щелокова.
4. Реальное училище.
5. Дом с часами.
6. Большие деревянные дома.
7. Самарский самострой.
8. Дом Вершинина и дом на дереве.
9. Запланный переулок.
Для того чтобы лучше почувствовать зимнюю Самару, предлагаем отправиться на прогулку по старой части города. Здесь еще остались нехоженые тропы. И одна из них - это улица Комсомольская. Прогулка по этой улице также расскажет о проблемах старого города. И о его туристическом потенциале, который еще предстоит раскрыть.
Волга
Комсомольская - это единственная улица старого города, которая начинается прямо из Волги - узкая полоска из щебня, гравия и песка переходит в проезжую часть. Здесь же единственный в городе дикий пляж не пляж, но кусок берега. А скоро, когда Волга станет, отсюда будут начинаться туристическая тропа и лыжня.
Железобетонный модерн
Прямо здесь расположена одна из секретных достопримечательностей Самары в стиле модерн - склады Мешкова. Здания спроектированы неизвестным архитектором и построены в 1909 году из самого передового для эпохи материала - железобетона. Комплекс из двух складов и дома между ними можно разглядеть с автостоянки. Это, наверное, единственная точка, откуда склады хорошо видны. Сейчас в одном из зданий начались работы, и хотя это памятник, спешите посмотреть.
Благоустройство?
На нечетной стороне сразу от улицы Максима Горького - печальная иллюстрация на тему благоустройства по разнарядке. Дома построены с нарушениями, и тротуары уже положенного. На половину ширины - для инвалидов - ребристая горка с брутальными перилами, по которой никакая коляска, ни инвалидная, ни детская, не сможет спуститься. И на тротуаре больше одного пешехода не помещается даже летом. А сейчас перейдем на другую сторону.
Художественное училище
И зайдем во двор. Здесь одно из лучших наших учебных заведений - художественное училище имени Петрова-Водкина. Он здесь учился. Так же как и многие другие выдающиеся живописцы. Например, главный соцреалист Ефанов. Точнее, учились они не здесь, а в предшественнике нынешнего училища. Попыток создать художественное учебное заведение в Самаре предпринималось немало. В этом корпусе и в этом виде училище существует с 1973 года, а в следующем году отмечает 45-летие.
Дом Щелокова
Квартал от улицы Водников до Алексея Толстого не то чтобы лучше других сохранился, но здесь ощущается атмосфера старой Самары. Может, из-за таких зданий, как деревянный дом Щелокова №23. Его считают одним из самых старых зданий, сохранившихся в Самаре. На ранних фотографиях этого перекрестка другие дома выглядят иначе, а этот дом - практически как сегодня, только посвежее. Интересно, что отделка дома - деревянная, имитирует рустировку, то есть выполнена под камень. Середина XIX века. Дай бог, чтобы он простоял как можно дольше без реставарваров.
Гимназия
На перекрестке с улицей Алексея Толстого оглянитесь вокруг. На трех углах - самые старые дома города. Гимназия серого цвета - одно из первых учебных заведений Самары. Женскую гимназию здесь открыли в 1859 году. А в 1893-м сюда поступила младшая сестра Володи Ульянова Мария. Здание является памятником, но небрежная реставрация испортила его. Впрочем, по сравнению с домом, стоящим напротив женской гимназии, ему повезло.
Реальное училище
Боль Самары! Уже не первый год разрушается здание бывшего реального училища. Важнейший памятник истории! Здесь объявили о создании Самарской губернии в 1851 году. Здесь учился Алексей Толстой и лауреат Нобелевской премии химик Семенов. Здесь подготовили тысячи военных врачей, многие из которых стали героями. Это единственное здание в городе с настоящей домовой церковью. Остро нуждается в реставрации.
Дом с часами
Будем надеяться, что уважение к истории и патриотизм возобладают и здание будет спасено. А мы пойдем дальше и обратим внимание на живописные сварные конструкции во дворе дома №22. А потом на дом №36. Здесь находится частная компания, которая и отреставрировала его. Точнее, сделала нечто свое по мотивам. Раньше тут находилось отделение связи и не было никаких часов наверху, а сам дом был из красного кирпича. В итоге мы получаем качественную подмену исторической среды. Но это, конечно, лучше, чем руины реального училища.
«Деревяшки»
На участке от Куйбышева до Молодогвардейской сразу несколько крупных деревянных домов, да и в целом городская среда здесь сохранена, за редкими вкраплениями новостроек. Но мы лучше посмотрим на дома №№38, 45 и 51 - тут никаких слов не надо. Они ждут своего «Том Сойер Феста», чтобы стать укршением города.
Заповедный уголок
За улицей Чапаевской начинается настоящий заповедный уголок. Хотите увидеть, как выглядела старая Самара в 70-х, а то и раньше? Вам сюда. Конечно, и тут есть много деталей, выдающих эпоху. Но сейчас здесь топят печи и стоит ни с чем не сравнимый запах зимнего дома, лают собаки, и слышно, как поезд идет по мосту. А вообще, тут будет интересно, например, японским архитекторам. Потому что здесь есть один из самых фантастических самостроев на основе старого дома: головокружительная конструкция этажа в четыре - дом №66. Тут раздолье для креативных фотосессий. Есть, например, десятиметровый забор из ржавого железа.
Дом Вершинина
Здесь улица Комсомольская заканчивается, и мы выходим на Молодогвардейскую. Тут стоит дом, а теперь уже городская усадьба Славы Вершинина. Человека, который создает свое пространство в старом городе. Выкупает землю, строится, разбивает сады. Сюда, чтобы поучиться у него, посмотреть, полюбопытствовать, приезжают люди со всего света. Если хозяин дома, можно расспросить его лично.
Дом на дереве
Напротив настоящий дом на дереве. Маленькая секретная достопримечательность. В этот объемистый скворечник нелегко забраться, но если залезешь, то очень удивишься. Дом на дереве сделан из старой мебели в стиле купеческого модерна. Не специально, конечно. Просто это Самара.
Деревенская улица
Закончим мы наше путешествие на деревенской улице - через проходной двор дома №9 на улице Молодогвардейской мы попадаем в Запланный переулок. Да, он так называется. Это настоящая деревенская улица в центре Самары. Дома, к сожалению, зашиваются сайдингом или доской, но здесь еще много очаровательных «деревяшек», которые, наверное, погибнут сами. Впрочем, если посмотреть в сторону улицы Пионерской, то увидим многоэтажную глыбу. Вот она - современная альтернатива Самары. Сосуществовать эти городские пространства не могут. Во время прогулки по улице Комсомольской очень хочется, чтобы мы нашли общее пространство, где будут и «деревяшки», и современная архитектура, и возрожденное во всем блеске здание реального училища.
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