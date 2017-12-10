10 декабря 2017 года,
16:23
$ 59.28    69.64   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Темы/Час пешком/

Час пешком. Комсомольская - улица, которая начинается прямо из Волги

Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.






Длина маршрута 1,7 км.
Время гуляния 30 минут.









1. Склады Мешкова.
2. Художественное училище.
3. Дом Щелокова.
4. Реальное училище.
5. Дом с часами.
6. Большие деревянные дома.
7. Самарский самострой.
8. Дом Вершинина и дом на дереве.
9. Запланный переулок.


Для того чтобы лучше почувствовать зимнюю Самару, предлагаем отправиться на прогулку по старой части города. Здесь еще остались нехоженые тропы. И одна из них - это улица Комсомольская. Прогулка по этой улице также расскажет о проблемах старого города. И о его туристическом потенциале, который еще предстоит раскрыть.

Волга
Комсомольская - это единственная улица старого города, которая начинается прямо из Волги - узкая полоска из щебня, гравия и песка переходит в проезжую часть. Здесь же единственный в городе дикий пляж не пляж, но кусок берега. А скоро, когда Волга станет, отсюда будут начинаться туристическая тропа и лыжня.

Железобетонный модерн
Прямо здесь расположена одна из секретных достопримечательностей Самары в стиле модерн - склады Мешкова. Здания спроектированы неизвестным архитектором и построены в 1909 году из самого передового для эпохи материала - железобетона. Комплекс из двух складов и дома между ними можно разглядеть с автостоянки. Это, наверное, единственная точка, откуда склады хорошо видны. Сейчас в одном из зданий начались работы, и хотя это памятник, спешите посмотреть.

Благоустройство?
На нечетной стороне сразу от улицы Максима Горького - печальная иллюстрация на тему благоустройства по разнарядке. Дома построены с нарушениями, и тротуары уже положенного. На половину ширины - для инвалидов - ребристая горка с брутальными перилами, по которой никакая коляска, ни инвалидная, ни детская, не сможет спуститься. И на тротуаре больше одного пешехода не помещается даже летом. А сейчас перейдем на другую сторону.

Художественное училище
И зайдем во двор. Здесь одно из лучших наших учебных заведений - художественное училище имени Петрова-Водкина. Он здесь учился. Так же как и многие другие выдающиеся живописцы. Например, главный соцреалист Ефанов. Точнее, учились они не здесь, а в предшественнике нынешнего училища. Попыток создать художественное учебное заведение в Самаре предпринималось немало. В этом корпусе и в этом виде училище существует с 1973 года, а в следующем году отмечает 45-летие.

Дом Щелокова
Квартал от улицы Водников до Алексея Толстого не то чтобы лучше других сохранился, но здесь ощущается атмосфера старой Самары. Может, из-за таких зданий, как деревянный дом Щелокова №23. Его считают одним из самых старых зданий, сохранившихся в Самаре. На ранних фотографиях этого перекрестка другие дома выглядят иначе, а этот дом - практически как сегодня, только посвежее. Интересно, что отделка дома - деревянная, имитирует рустировку, то есть выполнена под камень. Середина XIX века. Дай бог, чтобы он простоял как можно дольше без реставарваров.
























Гимназия
На перекрестке с улицей Алексея Толстого оглянитесь вокруг. На трех углах - самые старые дома города. Гимназия серого цвета - одно из первых учебных заведений Самары. Женскую гимназию здесь открыли в 1859 году. А в 1893-м сюда поступила младшая сестра Володи Ульянова Мария. Здание является памятником, но небрежная реставрация испортила его. Впрочем, по сравнению с домом, стоящим напротив женской гимназии, ему повезло.
























Реальное училище
Боль Самары! Уже не первый год разрушается здание бывшего реального училища. Важнейший памятник истории! Здесь объявили о создании Самарской губернии в 1851 году. Здесь учился Алексей Толстой и лауреат Нобелевской премии химик Семенов. Здесь подготовили тысячи военных врачей, многие из которых стали героями. Это единственное здание в городе с настоящей домовой церковью. Остро нуждается в реставрации.

Дом с часами
Будем надеяться, что уважение к истории и патриотизм возобладают и здание будет спасено. А мы пойдем дальше и обратим внимание на живописные сварные конструкции во дворе дома №22. А потом на дом №36. Здесь находится частная компания, которая и отреставрировала его. Точнее, сделала нечто свое по мотивам. Раньше тут находилось отделение связи и не было никаких часов наверху, а сам дом был из красного кирпича. В итоге мы получаем качественную подмену исторической среды. Но это, конечно, лучше, чем руины реального училища.

«Деревяшки»
На участке от Куйбышева до Молодогвардейской сразу несколько крупных деревянных домов, да и в целом городская среда здесь сохранена, за редкими вкраплениями новостроек. Но мы лучше посмотрим на дома №№38, 45 и 51 - тут никаких слов не надо. Они ждут своего «Том Сойер Феста», чтобы стать укршением города.

Заповедный уголок
За улицей Чапаевской начинается настоящий заповедный уголок. Хотите увидеть, как выглядела старая Самара в 70-х, а то и раньше? Вам сюда. Конечно, и тут есть много деталей, выдающих эпоху. Но сейчас здесь топят печи и стоит ни с чем не сравнимый запах зимнего дома, лают собаки, и слышно, как поезд идет по мосту. А вообще, тут будет интересно, например, японским архитекторам. Потому что здесь есть один из самых фантастических самостроев на основе старого дома: головокружительная конструкция этажа в четыре - дом №66. Тут раздолье для креативных фотосессий. Есть, например, десятиметровый забор из ржавого железа.

Дом Вершинина
Здесь улица Комсомольская заканчивается, и мы выходим на Молодогвардейскую. Тут стоит дом, а теперь уже городская усадьба Славы Вершинина. Человека, который создает свое пространство в старом городе. Выкупает землю, строится, разбивает сады. Сюда, чтобы поучиться у него, посмотреть, полюбопытствовать, приезжают люди со всего света. Если хозяин дома, можно расспросить его лично.

Дом на дереве
Напротив настоящий дом на дереве. Маленькая секретная достопримечательность. В этот объемистый скворечник нелегко забраться, но если залезешь, то очень удивишься. Дом на дереве сделан из старой мебели в стиле купеческого модерна. Не специально, конечно. Просто это Самара.

























Деревенская улица
Закончим мы наше путешествие на деревенской улице - через проходной двор дома №9 на улице Молодогвардейской мы попадаем в Запланный переулок. Да, он так называется. Это настоящая деревенская улица в центре Самары. Дома, к сожалению, зашиваются сайдингом или доской, но здесь еще много очаровательных «деревяшек», которые, наверное, погибнут сами. Впрочем, если посмотреть в сторону улицы Пионерской, то увидим многоэтажную глыбу. Вот она - современная альтернатива Самары. Сосуществовать эти городские пространства не могут. Во время прогулки по улице Комсомольской очень хочется, чтобы мы нашли общее пространство, где будут и «деревяшки», и современная архитектура, и возрожденное во всем блеске здание реального училища.
Дата: 10 декабря 2017 , 12:53
143
Автор текста: Илья Сульдин
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Час пешком
Час пешком. Комсомольская - улица, которая начинается прямо из Волги
10 декабря 2017
143
Час пешком. Комсомольская - улица, которая начинается прямо из Волги
Час пешком. Лесная с видом на Волгу
2 декабря 2017
675
1
Час пешком. Лесная с видом на Волгу
Час пешком. Панская-Ленинградская
26 ноября 2017
655
Час пешком. Панская-Ленинградская
Улица Аэродромная. Аэродрома нет, но улица осталась
19 ноября 2017
1794
2
Улица Аэродромная. Аэродрома нет, но улица осталась
Час пешком. Московское шоссе — как много в этой магистрали
11 ноября 2017
694
Час пешком. Московское шоссе — как много в этой магистрали
Самая многоимённая улица города. Некрасовская
4 ноября 2017
3144
1
Самая многоимённая улица города. Некрасовская
Час пешком. Адреса революции
29 октября 2017
795
1
Час пешком. Адреса революции
Час пешком. С Волги на ярмарку
22 октября 2017
959
Час пешком. С Волги на ярмарку
Осень в городе. И снова к Волге - новой тропой
15 октября 2017
925
Осень в городе. И снова к Волге - новой тропой
Лента новостей
10 декабря 2017 , 12:53
143
Час пешком. Комсомольская - улица, которая начинается прямо из Волги
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
10 декабря 2017 , 12:27
120
На улицах Самары устанавливают виртуальные путеводители
В Самаре стартовал проект «Виртуальная прогулка». Он поможет знакомиться с...
9 декабря 2017 , 14:37
311
Известный французский шеф-повар Гаэль Шаллер: как стать асом кулинарного искусства
Тем, кто смотрит телепроект «Адская кухня» Гордона Рамси и с удовольствием...
9 декабря 2017 , 13:07
351
В Самаре прошел футбольный турфорум
Подготовка отелей, экскурсионных маршрутов, сувенирной продукции к предстоящему Чемпионату мира...
9 декабря 2017 , 12:15
700
Власти подбирают индивидуальные решения по проблемным объектам долевого строительства
Тема обманутых дольщиков находится на особом контроле у руководства страны. По поручению...
8 декабря 2017 , 20:22
307
В Самаре пройдет новогоднее представление с Волжским русским народным хором
Оно состоится в воскресенье, 24 декабря, в 12:00 ч в ДК «Чайка» (г. Самара, ул....
8 декабря 2017 , 15:47
276
Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Серебряный Лучник-2017»
Продолжается сбор заявок и проектов регионального этапа национальной премии в области связей с...
8 декабря 2017 , 15:38
403
 
Главное за неделю в Самаре
 
8 декабря 2017 , 13:37
436
Самарский дом печати ждет ремонт или реконструкция в ближайшие два года
Сейчас он принадлежит ульяновской компании ООО «Плазма».  Общая площадь...
8 декабря 2017 , 13:20
487
Котокарта Самары. Где в городе больше всего котов
Несколько лет назад известный российский блогер Илья Варламов после поездки в Самару назвал наш...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5180
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
15 ноября 2017
2820
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе. 
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
19 ноября 2017
2694
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
12 ноября 2017
2417
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
Авария на воде произошла в субботу, 11 ноября, около 16:00 напротив спуска улицы Осипенко.
Своими глазами.
24 ноября 2017
2068
 
Своими глазами. "Самара Арена" - 200 дней до..
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
20 ноября 2017
954
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
23 ноября 2017
711
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
Баскетбольная «Самара» в матче Суперлиги переиграла «Спартак-Приморье»
10 ноября 2017
721
Баскетбольная «Самара» в матче Суперлиги переиграла «Спартак-Приморье»
В пятницу, 10 ноября, самарские баскетболисты сыграли в матче Суперлиги со...
«Спорт-Инжиниринг»: «В том, что самарский стадион будет сдан вовремя, у нас сомнений нет»
10 ноября 2017
1186
«Спорт-Инжиниринг»: «В том, что самарский стадион будет сдан вовремя, у нас сомнений нет»
В Самаре продолжается строительство стадиона для Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Самару посетил куратор реформы госконтроля Михаил Абызов
11 ноября 2017
436
Самару посетил куратор реформы госконтроля Михаил Абызов
В пятницу, 10 ноября, в Самару с рабочим визитом прибыл министр РФ по вопросам открытого...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.