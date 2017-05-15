Чем накормят гостей ЧМ-2018 в Самаре
Самарская гильдия поваров продолжает отбирать рецепты к главному спортивному событию 2018 года. Это значит, у горожан остается шанс удивить своими блюдами болельщиков и туристов во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России тм. Чтобы прославиться, достаточно поделиться идеями на специальной странице в социальной сети. Конкурс «Самые самарские блюда и напитки» дает добро фантазии профессионалов и кулинаров-любителей.
Прежде всего участникам вкусного соревнования предлагается по-новому обыграть национальные блюда. Главное, чтобы они сохранили свой колорит и могли рассказать что-то об истории областной столицы.
- Самара - многонациональный город. Поэтому разнообразие кулинарных традиций здесь обычное дело, - считает руководитель Самарской гильдии поваров Константин Маковецкий. - Это дает простор для творчества в приготовлении еды. Надеюсь, горожане помогут нам в поисках оригинальных рецептов.
Организаторы конкурса намекнули, что визитной карточкой самарской кухни может стать курник - один из известнейших русских пирогов. У этого сытного блюда много вариантов. Его готовят почти из любого теста - сдобного, пресного, слоеного или песочного. Часто используют сразу два вида теста. Из одного делают блинчики, разделяющие начинку, а из другого - «купол» для пирога. Главный ингредиент начинки - курица. Кроме того, в традиционном курнике должна быть каша, например гречневая, и яйцо с жареным луком. Но подойдут и грибы, картофель, мясо, квашеная капуста. Существуют даже особые свадебные приметы, связанные с курником. Известно, что раньше пирог разламывали над головами молодоженов. Считалось, что чем больше выпало начинки и крошек, тем богаче будет молодая семья.
Но не обязательно в победители выйдет исконно русский рецепт. В Самаре в мире и согласии живут разные народы.
Прежде всего участникам вкусного соревнования предлагается по-новому обыграть национальные блюда. Главное, чтобы они сохранили свой колорит и могли рассказать что-то об истории областной столицы.
- Самара - многонациональный город. Поэтому разнообразие кулинарных традиций здесь обычное дело, - считает руководитель Самарской гильдии поваров Константин Маковецкий. - Это дает простор для творчества в приготовлении еды. Надеюсь, горожане помогут нам в поисках оригинальных рецептов.
Организаторы конкурса намекнули, что визитной карточкой самарской кухни может стать курник - один из известнейших русских пирогов. У этого сытного блюда много вариантов. Его готовят почти из любого теста - сдобного, пресного, слоеного или песочного. Часто используют сразу два вида теста. Из одного делают блинчики, разделяющие начинку, а из другого - «купол» для пирога. Главный ингредиент начинки - курица. Кроме того, в традиционном курнике должна быть каша, например гречневая, и яйцо с жареным луком. Но подойдут и грибы, картофель, мясо, квашеная капуста. Существуют даже особые свадебные приметы, связанные с курником. Известно, что раньше пирог разламывали над головами молодоженов. Считалось, что чем больше выпало начинки и крошек, тем богаче будет молодая семья.
Но не обязательно в победители выйдет исконно русский рецепт. В Самаре в мире и согласии живут разные народы.
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