В Самаре прошла интеллектуальная битва кандидатов в городские волонтеры ЧМ-2018

Почти 200 добровольцев встретились во Дворце культуры «Заря» для проверки на эрудицию.



- Хотя большинство здесь - школьники и студенты, пришли и активисты «серебряного» возраста. У каждого есть шанс проявить cебя, было бы желание, - говорит координатор волонтерских программ автономной некоммерческой организации «Дирекция-2018» Юлия Чигарева.



Интеллектуальный поединок «Футбол в Самаре - больше чем футбол!» строился по принципу известной телеигры «Что? Где? Когда?». Банк викторины включал 20 каверзных вопросов об истории футбола вообще, чемпионата мира и Самары. Юлия Чигарева подчеркнула: соревнования помогают кандидатам готовиться к предстоящему спортивному первенству.



- Формат игры очень популярен. Подобные мероприятия проходят и на областном, и на федеральном уровнях. Мы решили не отставать и вовлечь наших добровольцев в веселое состязание. Это позволит им лучше разбираться в теме мирового турнира, - отметила координатор волонтерских программ.



Был на мероприятии и свой почетный гость. Поболеть за добровольцев решил вице-чемпион России по спортивному «Что? Где? Когда?», победитель чемпионата мира по командной «Своей игре» Александр Рождествин.



- На интеллектуальных битвах ребята учатся действовать сообща и находят новых друзей. Это отличный способ стать умнее, сообразительнее и общительнее, - уверен он.



Представитель команды Самарского социально-педагогического колледжа Анна Эльберг рассказала, как готовилась к соревнованию.



- Мы с друзьями изучали информацию в книгах и в Интернете, смотрели фильмы, а потом обсуждали все вместе. Лично меня поразила история футболиста Пеле. Он - прекрасный пример для молодежи, как нужно добиваться поставленных целей, - считает девушка.



Интеллектуальная игра прошла в рамках акции «Самара ждет чемпионат» при поддержке городского департамента образования и областного министерства образования и науки. Командам, занявшим призовые места, вручили памятные подарки с официальной символикой ЧМ-2018. Всего участникам акции предстоит выполнить девять творческих заданий - по числу букв в слове «чемпионат». Следующее мероприятие - квест по Самаре - состоится в апреле. В мае планируется подвести итоги общего рейтинга и определить победителей.