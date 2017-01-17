В Самаре продолжается оформление города к ЧМ-2018
Чем ближе к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм, тем больше становится в Самаре спортивной символики.
По улицам города уже курсирует брендированный общественный транспорт: четыре автобуса и семь трамвайных вагонов. Украшены и салоны муниципальных транспортных средств. А на вентиляционных киосках метрополитена на улицах Гагарина и Победы можно увидеть не только символику и специальный логотип областной столицы, но и изображение официального талисмана ЧМ-2018 - волка Забиваки. Белый, синий и красный цвета на его игровой форме напоминают о российском триколоре, а гоночные очки намекают на невероятную скорость этого спортсмена.
«Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант волка практически всегда приносит его команде победу» - так описывает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) Забиваку.
Кроме того, по всему городу размещено 53 баннера, напоминающих жителям и гостям о предстоящем футбольном первенстве. Например, на въезде в Самару со стороны Волжского шоссе и улицы Демократической, на входе в Струковский парк.
Более 60 остановочных павильонов украшено яркими плакатами «Самара в игре». Кстати, представители муниципального бюджетного учреждения «Самараинформресурс» сообщили, что вандалы реже расклеивают незаконную рекламу на остановках, брендированных спортивной тематикой. Еще на 23 остановках появились сити-форматы с символикой и логотипом областной столицы.
На столбах освещения, в свою очередь, установили световые фигуры «Футболист» и больше сотни красочных стягов с символами Самары. Они размещены на территории всех районов. Эти объекты есть на улицах Куйбышева, Григория Засекина, Гагарина, проспектах Кирова и Ленина, на Южном шоссе, около железнодорожного вокзала. Также полсотни красочных стягов появились на мосту на улице Главной.
Приятное нововведение прошлого года - фотопанно, которые пришлись по вкусу любителям фотографии. С тех пор каждый желающий может сфотографироваться на фоне рамки с главными символами Самары как города - организатора ЧМ-2018. Они установлены на набережной около Полевого спуска и речного вокзала и в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.
По улицам города уже курсирует брендированный общественный транспорт: четыре автобуса и семь трамвайных вагонов. Украшены и салоны муниципальных транспортных средств. А на вентиляционных киосках метрополитена на улицах Гагарина и Победы можно увидеть не только символику и специальный логотип областной столицы, но и изображение официального талисмана ЧМ-2018 - волка Забиваки. Белый, синий и красный цвета на его игровой форме напоминают о российском триколоре, а гоночные очки намекают на невероятную скорость этого спортсмена.
«Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант волка практически всегда приносит его команде победу» - так описывает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) Забиваку.
Кроме того, по всему городу размещено 53 баннера, напоминающих жителям и гостям о предстоящем футбольном первенстве. Например, на въезде в Самару со стороны Волжского шоссе и улицы Демократической, на входе в Струковский парк.
Более 60 остановочных павильонов украшено яркими плакатами «Самара в игре». Кстати, представители муниципального бюджетного учреждения «Самараинформресурс» сообщили, что вандалы реже расклеивают незаконную рекламу на остановках, брендированных спортивной тематикой. Еще на 23 остановках появились сити-форматы с символикой и логотипом областной столицы.
На столбах освещения, в свою очередь, установили световые фигуры «Футболист» и больше сотни красочных стягов с символами Самары. Они размещены на территории всех районов. Эти объекты есть на улицах Куйбышева, Григория Засекина, Гагарина, проспектах Кирова и Ленина, на Южном шоссе, около железнодорожного вокзала. Также полсотни красочных стягов появились на мосту на улице Главной.
Приятное нововведение прошлого года - фотопанно, которые пришлись по вкусу любителям фотографии. С тех пор каждый желающий может сфотографироваться на фоне рамки с главными символами Самары как города - организатора ЧМ-2018. Они установлены на набережной около Полевого спуска и речного вокзала и в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела ЧМ-2018
17 января 2017
194
15 декабря 2016
397
9 декабря 2016
665
1
7 декабря 2016
455
1 декабря 2016
824
25 ноября 2016
260
22 ноября 2016
865
17 января 2017 , 20:19
115
При этом число тяжких преступлений, совершенных в регионе за прошедший год, уменьшилось...
17 января 2017 , 20:13
219
Инцидент произошел на минувшей неделе в Октябрьском районном суде.
17 января 2017 , 20:04
122
В их числе 14 автомобилей «Лада Веста», 16 «Лада Гранта», 9...
17 января 2017 , 19:56
185
Сегодня сотрудники регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность преступной...
17 января 2017 , 19:43
103
Работы по ее обустройству практически завершены.
17 января 2017 , 17:04
124
ДТП произошло вечером 21 июня минувшего года на улице Энергетиков.
17 января 2017 , 17:01
134
Они будут действовать в течение двух месяцев - с 25 мая по 25 июля 2018 года в 10 субъектах РФ,...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
23 декабря 2016
6015
3
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района.
20 декабря 2016
5024
Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
21 декабря 2016
2747
1
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
Напомним , пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по...
12 января 2017
2566
Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
19 декабря 2016
2322
ДТП произошло 18 декабря около 23:20 в Сергиевском районе Самарской области.
19 декабря 2016
1222
Возгорание зафиксировали сегодня ранним утром, в 03:23, в Ленинском районе Самары.
19 декабря 2016
1209
Авария случилась 18 декабря около 16:30 в Кинельском районе Самарской области.
19 декабря 2016
298
ДТП произошло 18 декабря около 12:30 в поселке Смышляевка Волжского района Самарской области.