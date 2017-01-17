В Самаре продолжается оформление города к ЧМ-2018

Чем ближе к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм, тем больше становится в Самаре спортивной символики.



По улицам города уже курсирует брендированный общественный транспорт: четыре автобуса и семь трамвайных вагонов. Украшены и салоны муниципальных транспортных средств. А на вентиляционных киосках метрополитена на улицах Гагарина и Победы можно увидеть не только символику и специальный логотип областной столицы, но и изображение официального талисмана ЧМ-2018 - волка Забиваки. Белый, синий и красный цвета на его игровой форме напоминают о российском триколоре, а гоночные очки намекают на невероятную скорость этого спортсмена.



«Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант волка практически всегда приносит его команде победу» - так описывает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) Забиваку.



Кроме того, по всему городу размещено 53 баннера, напоминающих жителям и гостям о предстоящем футбольном первенстве. Например, на въезде в Самару со стороны Волжского шоссе и улицы Демократической, на входе в Струковский парк.



Более 60 остановочных павильонов украшено яркими плакатами «Самара в игре». Кстати, представители муниципального бюджетного учреждения «Самараинформресурс» сообщили, что вандалы реже расклеивают незаконную рекламу на остановках, брендированных спортивной тематикой. Еще на 23 остановках появились сити-форматы с символикой и логотипом областной столицы.



На столбах освещения, в свою очередь, установили световые фигуры «Футболист» и больше сотни красочных стягов с символами Самары. Они размещены на территории всех районов. Эти объекты есть на улицах Куйбышева, Григория Засекина, Гагарина, проспектах Кирова и Ленина, на Южном шоссе, около железнодорожного вокзала. Также полсотни красочных стягов появились на мосту на улице Главной.



Приятное нововведение прошлого года - фотопанно, которые пришлись по вкусу любителям фотографии. С тех пор каждый желающий может сфотографироваться на фоне рамки с главными символами Самары как города - организатора ЧМ-2018. Они установлены на набережной около Полевого спуска и речного вокзала и в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.