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Увидел свет информационный видеролик о Самаре к ЧМ-2018

Видео расскажет российским и зарубежным зрителям о достопримечательностях нашего города, его перспективах и достижениях.

Видеоролик был продемонстрирован сегодня на пресс-конференции «Самара глазами гостей». Основное предназначение материала -формирование позитивного образа областной столицы как города-организатора мирового первенства по футболу.

- Когда я смотрю этот ролик, я переполняюсь гордостью за Самару. Наша главная задача сейчас - рассказать, как мы любим родной город и гордимся достижениями его жителей, напомнить о богатейшей истории регионального центра, чтобы гости Чемпионата мира ехали к нам с удовольствием. Нам есть что им показать - Самара во многом уникальный город России, где родилось много известных людей. Достаточно просто оглянуться по сторонам, чтобы убедиться, насколько хорош наш город, а к мировому первенству станет еще лучше. Если посмотреть этот ролик, тебя охватывает чувство полного счастья. Пусть гостей областной столицы переполнят те же эмоции, - отметил на пресс-конференции чемпион мира по баяну, посол Самары как города-организатора Чемпионата мира Сергей Войтенко.

Руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова пояснила, что ролик создан профессиональными разработчиками и имеет варианты озвучивания в женском и мужском исполнении. Есть и "безголосый" вариант, в котором музыка выходит на первый план.

- Этот ролик раскрывает историческую самобытность нашего города, культурный потенциал, искусство и космическую историю. Это те достижения, которыми мы прославились на весь мир. Он также показывает, насколько Самара любит спорт. Самарские футбольные традиции должны красной нитью проходить через весь видеоряд. В съемке ролика участвуют известные люди нашего города, - рассказала Елена Рыжкова.

Теперь все желающие смогут увидеть видеоролик в сети. Видео будет транслироваться как российскому, так и зарубежному зрителю, поэтому предусмотрена версия на английском языке. 
Дата: 29 марта 2017 , 16:49
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Автор текста: Яна Емелина
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