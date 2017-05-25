Теннисистка Анастасия Мыскина стала седьмым футбольным послом Самары

Вчера, 24 мая, в здании областного правительства состоялась официальная церемония подписания соглашения с известной в прошлом теннисисткой Анастасией Мыскиной в качестве посла Самары на мировом футбольном первенстве 2018 года. Вице-губернатор Александр Фетисов и знаменитая спортсменка скрепили документ своими подписями. Теперь футбольных послов от Самары стало семь.



Вспомним: до Анастасии Мыскиной соглашения были подписаны с чемпионом мира по баяну, музыкантом и шоуменом Сергеем Войтенко; Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко; олимпийским чемпионом по дзюдо Тагиром Хайбулаевым; четырехкратным чемпионом России по футболу, полуфиналистом чемпионата Европы-2008, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА Александром Анюковым; паралимпийской чемпионкой Николь Родомакиной и футболистом, телеведущим и комментатором «Матч ТВ» Евгением Савиным.



- Сегодня я впервые побывала на строящейся футбольной «Самара Арене» и ощутила атмосферу приближающегося грандиозного спортивного праздника, - рассказала Анастасия. - Меня поразил размах стройки и люди, создающие уникальный стадион. Теперь я острее воспринимаю степень ответственности посла всемирного праздника футбола. Я очень рада оказаться в когорте известных людей Самары и представлять на мундиале один из ведущих футбольных регионов страны. Это новая роль в дружной команде, которая мне по душе.



- Мы также знаем Анастасию как талантливую телеведущую, - объяснил выбор Самары вице-губернатор Александр Фетисов. - Ей доводилось вести программу «Наш футбол» на одном из федеральных каналов. В национальной сборной, которую она возглавляет, есть и воспитанники самарского тенниса - Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.



- Кстати, Даша неплохо играет в футбол, а Светлана Кузнецова очень здорово, в отличие от меня, жонглирует мячом, - рассказала Анастасия Мыскина, когда после официальной части оказалась на кортах Загородного парка. Сначала она провела мастер-класс с юными теннисистами. А потом поупражнялась с мячом в компании юного футболиста Романа Таращика. Его сверстники провели свой мастер-класс с теннисистами.



- У меня трое сыновей, и все они хотят стать футболистами, - продолжила Мыскина. - Старшему очень нравится Месси, и он хочет быть на него похожим даже внешне. Но я Евгению не разрешаю сделать фирменную прическу под полубокс. Теперь, когда стала послом (улыбается), наверное, разрешу.



Напомним, что Анастасия Мыскина в 2003 году вошла в десятку лучших теннисисток мира. На протяжении карьеры выиграла 9 одиночных турниров WTA и 2 парных. Ее наибольший успех в соревнованиях выпал на 5 июня 2004-го, когда она вошла в историю как первая российская теннисистка, выигравшая турнир Большого шлема. В первом в истории чисто российском финале она победила свою подругу детства Елену Дементьеву со счетом 6:2, 6:1.