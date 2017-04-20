Стадион «Самара Арена» будет введен в эксплуатацию в 2018 году
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Согласно документу, в этом году на стадионе будут завершены строительно-монтажные работы, а сам спортивный объект, рассчитанный на 45 тысяч зрительских мест, будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Общая сметная стоимость стадиона «Самара Арены» составляет 18,9 млрд рублей, а предельный объем инвестиций из федерального бюджета - 18,1 млрд рублей.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о замене строительного материала, который будет использован при возведении купола главной спортивной арены: вместо поликарбоната планируется использовать другой материал - строительную мембрану, что позволит ускорить срок выполнения монтажных работ.
Согласно документу, в этом году на стадионе будут завершены строительно-монтажные работы, а сам спортивный объект, рассчитанный на 45 тысяч зрительских мест, будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Общая сметная стоимость стадиона «Самара Арены» составляет 18,9 млрд рублей, а предельный объем инвестиций из федерального бюджета - 18,1 млрд рублей.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о замене строительного материала, который будет использован при возведении купола главной спортивной арены: вместо поликарбоната планируется использовать другой материал - строительную мембрану, что позволит ускорить срок выполнения монтажных работ.
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