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Стадион «Самара Арена» будет введен в эксплуатацию в 2018 году

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно документу, в этом году на стадионе будут завершены строительно-монтажные работы, а сам спортивный объект, рассчитанный на 45 тысяч зрительских мест, будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Общая сметная стоимость стадиона «Самара Арены» составляет 18,9 млрд рублей, а предельный объем инвестиций из федерального бюджета - 18,1 млрд рублей.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о замене строительного материала, который будет использован при возведении купола главной спортивной арены: вместо поликарбоната планируется использовать другой материал - строительную мембрану, что позволит ускорить срок выполнения монтажных работ.
Дата: 19 апреля 2017 , 21:05
693
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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19 апреля 2017 , 21:44
Егор Крот
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