Самарские студенты хотят работать на главной стройке к ЧМ-2018

Старт чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России приближается.



Для активистов студенческого сообщества это повод предложить очередную инициативу в поддержку турнира. Руководитель направления стройотрядов регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергей Фроленков сообщил «СГ»: молодежь Самары готова работать на объектах ЧМ-2018.



Наши студотряды уже участвовали в реализации крупнейших проектов федерального значения. Это строительство объектов для саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на острове Русский во Владивостоке, возведение объектов летней Универсиады в Казани в 2013 году и зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Самарские студенты приложили руки к созданию инфраструктуры космодромов Плесецк и Восточный. В прошлом году студотряды также были задействованы на строительстве стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге и малого кольца Московской железной дороги. Сейчас активисты намереваются внести вклад в возведение стадиона «Самара Арена».



Представитель реготделения «Российских студенческих отрядов» отметил, что для студентов это шанс стать частью мировой футбольной истории и ребята искренне хотят помочь в подготовке к чемпионату.



На недавней встрече с представителями регионального движения студотрядов губернатор Самарской области Николай Меркушкин поддержал инициативу молодежи.



- Вы многое делаете не только и не столько для себя, но и для всей страны в целом. Так было во все времена, студенты строили Байкало-Амурскую магистраль, осваивали Западную Сибирь и работали на многих других великих стройках, - отметил он.



В Cамаре же предстоит завершить не только строительство стадиона, но и благоустройство инфраструктуры на прилегающих территориях, так что молодежи будет где развернуться. По словам Сергея Фроленкова, сейчас ведутся переговоры с застройщиками по поводу участия стройотрядов в подготовке к ЧМ-2018. Обсуждаются потенциальные направления сотрудничества со студентами.



- Мы уже сейчас готовы выдвинуть 500 человек. Кроме того, ведется работа по привлечению в наши ряды учащихся средних профессиональных заведений, - рассказал Фроленков.



Бывалые студотрядовцы уже предвкушают новую работу. Студент Самарского государственного университета путей сообщения Алексей Новоселов говорит, что готов немедленно приступить к «футбольной» стройке. По мнению молодого человека, это уникальная возможность приобрести ценный опыт.



- Я считаю проведение игр чемпионата мира в Самаре победой нашего города. Участвовать в такой стройке - значит творить историю, - считает Алексей.



Молодой человек уже работал на объекте всероссийского значения - космодроме Восточный.



- Мы трудились при котельной, которая будет отапливать город Циолковский для космонавтов и работников космодрома, а еще помогали с отделкой жилого комплекса, - пояснил Алексей.



По словам активиста, на стройках от студентов не требуется особых навыков, а спрос на подсобных рабочих есть всегда. Тем не менее ребята часто посещают параллельно с учебой специальные курсы, чтобы принести больше пользы. Например, учатся класть плитку и красить стены.



Справка "СГ":



Студенческие отряды Самарской области насчитывают больше 1400 человек. Их численность увеличивается каждый год. Студотряды - это платформа для развития профессионального, творческого и спортивного потенциала молодежи.