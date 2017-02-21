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Самарские студенты хотят работать на главной стройке к ЧМ-2018

Старт чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России приближается. 

Для активистов студенческого сообщества это повод предложить очередную инициативу в поддержку турнира. Руководитель направления стройотрядов регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергей Фроленков сообщил «СГ»: молодежь Самары готова работать на объектах ЧМ-2018.

Наши студотряды уже участвовали в реализации крупнейших проектов федерального значения. Это строительство объектов для саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на острове Русский во Владивостоке, возведение объектов летней Универсиады в Казани в 2013 году и зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Самарские студенты приложили руки к созданию инфраструктуры космодромов Плесецк и Восточный. В прошлом году студотряды также были задействованы на строительстве стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге и малого кольца Московской железной дороги. Сейчас активисты намереваются внести вклад в возведение стадиона «Самара Арена».

Представитель реготделения «Российских студенческих отрядов» отметил, что для студентов это шанс стать частью мировой футбольной истории и ребята искренне хотят помочь в подготовке к чемпионату.

На недавней встрече с представителями регионального движения студотрядов губернатор Самарской области Николай Меркушкин поддержал инициативу молодежи.

- Вы многое делаете не только и не столько для себя, но и для всей страны в целом. Так было во все времена, студенты строили Байкало-Амурскую магистраль, осваивали Западную Сибирь и работали на многих других великих стройках, - отметил он.

В Cамаре же предстоит завершить не только строительство стадиона, но и благоустройство инфраструктуры на прилегающих территориях, так что молодежи будет где развернуться. По словам Сергея Фроленкова, сейчас ведутся переговоры с застройщиками по поводу участия стройотрядов в подготовке к ЧМ-2018. Обсуждаются потенциальные направления сотрудничества со студентами.

- Мы уже сейчас готовы выдвинуть 500 человек. Кроме того, ведется работа по привлечению в наши ряды учащихся средних профессиональных заведений, - рассказал Фроленков.

Бывалые студотрядовцы уже предвкушают новую работу. Студент Самарского государственного университета путей сообщения Алексей Новоселов говорит, что готов немедленно приступить к «футбольной» стройке. По мнению молодого человека, это уникальная возможность приобрести ценный опыт.

- Я считаю проведение игр чемпионата мира в Самаре победой нашего города. Участвовать в такой стройке - значит творить историю, - считает Алексей.

Молодой человек уже работал на объекте всероссийского значения - космодроме Восточный.

- Мы трудились при котельной, которая будет отапливать город Циолковский для космонавтов и работников космодрома, а еще помогали с отделкой жилого комплекса, - пояснил Алексей.

По словам активиста, на стройках от студентов не требуется особых навыков, а спрос на подсобных рабочих есть всегда. Тем не менее ребята часто посещают параллельно с учебой специальные курсы, чтобы принести больше пользы. Например, учатся класть плитку и красить стены.  

Справка "СГ":

Студенческие отряды Самарской области насчитывают больше 1400 человек. Их численность увеличивается каждый год. Студотряды - это платформа для развития профессионального, творческого и спортивного потенциала молодежи.
Дата: 21 февраля 2017 , 15:58
195
Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: volga.news
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