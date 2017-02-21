Самарские студенты хотят работать на главной стройке к ЧМ-2018
Старт чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России приближается.
Для активистов студенческого сообщества это повод предложить очередную инициативу в поддержку турнира. Руководитель направления стройотрядов регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергей Фроленков сообщил «СГ»: молодежь Самары готова работать на объектах ЧМ-2018.
Наши студотряды уже участвовали в реализации крупнейших проектов федерального значения. Это строительство объектов для саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на острове Русский во Владивостоке, возведение объектов летней Универсиады в Казани в 2013 году и зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Самарские студенты приложили руки к созданию инфраструктуры космодромов Плесецк и Восточный. В прошлом году студотряды также были задействованы на строительстве стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге и малого кольца Московской железной дороги. Сейчас активисты намереваются внести вклад в возведение стадиона «Самара Арена».
Представитель реготделения «Российских студенческих отрядов» отметил, что для студентов это шанс стать частью мировой футбольной истории и ребята искренне хотят помочь в подготовке к чемпионату.
На недавней встрече с представителями регионального движения студотрядов губернатор Самарской области Николай Меркушкин поддержал инициативу молодежи.
- Вы многое делаете не только и не столько для себя, но и для всей страны в целом. Так было во все времена, студенты строили Байкало-Амурскую магистраль, осваивали Западную Сибирь и работали на многих других великих стройках, - отметил он.
В Cамаре же предстоит завершить не только строительство стадиона, но и благоустройство инфраструктуры на прилегающих территориях, так что молодежи будет где развернуться. По словам Сергея Фроленкова, сейчас ведутся переговоры с застройщиками по поводу участия стройотрядов в подготовке к ЧМ-2018. Обсуждаются потенциальные направления сотрудничества со студентами.
- Мы уже сейчас готовы выдвинуть 500 человек. Кроме того, ведется работа по привлечению в наши ряды учащихся средних профессиональных заведений, - рассказал Фроленков.
Бывалые студотрядовцы уже предвкушают новую работу. Студент Самарского государственного университета путей сообщения Алексей Новоселов говорит, что готов немедленно приступить к «футбольной» стройке. По мнению молодого человека, это уникальная возможность приобрести ценный опыт.
- Я считаю проведение игр чемпионата мира в Самаре победой нашего города. Участвовать в такой стройке - значит творить историю, - считает Алексей.
Молодой человек уже работал на объекте всероссийского значения - космодроме Восточный.
- Мы трудились при котельной, которая будет отапливать город Циолковский для космонавтов и работников космодрома, а еще помогали с отделкой жилого комплекса, - пояснил Алексей.
По словам активиста, на стройках от студентов не требуется особых навыков, а спрос на подсобных рабочих есть всегда. Тем не менее ребята часто посещают параллельно с учебой специальные курсы, чтобы принести больше пользы. Например, учатся класть плитку и красить стены.
Справка "СГ":
Студенческие отряды Самарской области насчитывают больше 1400 человек. Их численность увеличивается каждый год. Студотряды - это платформа для развития профессионального, творческого и спортивного потенциала молодежи.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела ЧМ-2018
21 февраля 2017
195
17 января 2017
411
15 декабря 2016
505
9 декабря 2016
791
1
7 декабря 2016
550
1 декабря 2016
948
25 ноября 2016
310
22 ноября 2016
987
21 февраля 2017 , 17:46
144
Об этом заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин на круглом...
21 февраля 2017 , 17:40
302
Инцидент произошел в Комсомольском районе Тольятти.
21 февраля 2017 , 17:36
118
Во вторник, 21 февраля, в школе №72 прошли соревнования среди средних общеобразовательных...
21 февраля 2017 , 17:31
1451
Инцидент произошел сегодня на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий в Красноглинском...
21 февраля 2017 , 17:06
134
В штабе ждут ребят из 24 профессиональных образовательных организаций Самары.
21 февраля 2017 , 16:54
178
Объявлены торги на орнитологическое обследование аэродрома в Самаре, в аэропорту...
21 февраля 2017 , 16:29
190
Идет официально объявленный в стране Год экологии.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8606
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
26 января 2017
5861
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
23 января 2017
4093
2
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
14 февраля 2017
2642
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
19 февраля 2017
668
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
23 января 2017
355
По данным синоптиков, днем 23 января температура воздуха составит от -8 до -13 градусов.
23 января 2017
1003
Они состоятся в воскресенье, 29 января, на территории военного полигона в Рощинском, что под...
23 января 2017
932
Поздно вечером в воскресенье, 22 января, жильцы дома № 87 на улице Степана Разина (Самарский...