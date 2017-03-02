Самарские гостиницы готовы предоставить номера гостям ЧМ-2018
Сегодня в Самаре состоялась конференция, посвященная обеспечению безопасности гостиниц и иных мест размещения туристов в период проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Участие в ней приняли представители гостиничного бизнеса, которым предстоит заботиться о комфорте гостей нашего города летом 2018 года, а также чиновники. Присутствовавший на встрече руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев заявил, что классификация мест размещения в Самаре, как городе-организаторе, в целом завершена. В целом сегодня 308 гостиниц и других мест пребывания гостей Чемпионата прошли классификацию и получили звезды в Самарской области. К услугам туристов в настоящее время 12 112 номеров. Однако к ЧМ-2018 классификацию могут пройти новые гостиницы.
Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов напомнил: в настоящее время принят ряд нормативных документов, которые регулируют деятельность гостиниц на период чемпионата с точки зрения безопасности, медицинского обслуживания и эпидемиологического надзора. В том числе планируется подключение систем видеонаблюдения гостиниц к общей системе безопасности города. Мероприятия по профилактике террористических действий также предполагают установку дополнительных металлоискателей и комплексное взаимодействие с правоохранительными органами.
Участие в ней приняли представители гостиничного бизнеса, которым предстоит заботиться о комфорте гостей нашего города летом 2018 года, а также чиновники. Присутствовавший на встрече руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев заявил, что классификация мест размещения в Самаре, как городе-организаторе, в целом завершена. В целом сегодня 308 гостиниц и других мест пребывания гостей Чемпионата прошли классификацию и получили звезды в Самарской области. К услугам туристов в настоящее время 12 112 номеров. Однако к ЧМ-2018 классификацию могут пройти новые гостиницы.
Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов напомнил: в настоящее время принят ряд нормативных документов, которые регулируют деятельность гостиниц на период чемпионата с точки зрения безопасности, медицинского обслуживания и эпидемиологического надзора. В том числе планируется подключение систем видеонаблюдения гостиниц к общей системе безопасности города. Мероприятия по профилактике террористических действий также предполагают установку дополнительных металлоискателей и комплексное взаимодействие с правоохранительными органами.
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