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Началось строительство очистных сооружений у стадиона «Самара Арена»

Локальные очистные сооружения (ЛОС) предназначены для сбора поверхностных сточных вод с внутриплощадочных сетей водоотведения.

Проектом предусматривается строительство комплекса ЛОС на двух площадках. На одной из них будет возведен аккумулирующий резервуар со встроенной насосной станцией перекачки на очистные сооружения вместимостью 10700 куб. м. Он будет находиться в районе проектируемого разворотного трамвайного кольца.

На второй площадке в районе улицы Дальней к юго-западу от стадиона «Самара Арена» будет построен аккумулирующий резервуар вместимостью 6800 куб. м. Он будет включать в себя встроенную насосную станцию и блок очистки сточных вод со станцией УФ-обеззараживания. Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет около 10 месяцев.

Кроме того, получено положительное заключение госэкспертизы по строительству тренировочной площадки «Союз» на территории гостиничного комплекса «Русская Охота». Строительно-монтажные работы должны быть полностью завершены к марту следующего года. Также в рамках подготовки баз команд ЧМ-2018 в Самарской области будет реконструировано футбольное поле учебно-тренировочной базы «Крыльев Советов» и модернизирован номерной фонд.
Дата: 14 марта 2017 , 14:41
295
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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