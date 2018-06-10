Иностранным болельщикам расскажут, что такое «горчичник» и «штанга»
В среду, 13 июня, в 12:00 на тренировочной базе «Крыльев» (улица Шушенская,50А) пройдёт игровая лекция ветерана команды Валерьяна Панфилова для иностранных студентов Самарского университета.
Как сообщает пресс-служба вуза, зарубежные болельщики узнают, что означают такие слова и выражения, как: «горчичник», «штанга», «парашют», отгрузить гол и т.д.
После этого на тренировочной базе состоится футбольный матч с участием иностранных студентов Самарского университета.
Как сообщает пресс-служба вуза, зарубежные болельщики узнают, что означают такие слова и выражения, как: «горчичник», «штанга», «парашют», отгрузить гол и т.д.
После этого на тренировочной базе состоится футбольный матч с участием иностранных студентов Самарского университета.
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