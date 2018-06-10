Иностранным болельщикам расскажут, что такое «горчичник» и «штанга»

Как сообщает пресс-служба вуза, зарубежные болельщики узнают, что означают такие слова и выражения, как: «горчичник», «штанга», «парашют», отгрузить гол и т.д.После этого на тренировочной базе состоится футбольный матч с участием иностранных студентов Самарского университета.