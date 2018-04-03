Самара и Тольятти смогут одновременно принять около 30 тысяч болельщиков во время ЧМ-2018

Официально около 1,5 тысяч квартир гостям Самары будут сдавать местные жители. Для тех, кто приедет в наш город на машинах и автобусах, прорабатываются варианты размещения в кемпингах. Общее число болельщиков, которые примут Самара и Тольятти - около 30 тысяч человек.