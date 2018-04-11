Этим летом в Самаре появятся «футбольные» клумбы
Они будут разбиты на Красноармейском и Маяковском спусках. Об этом сообщает департамент информполитики областного правительства.
Центром цветников станет футбольный мяч из белых и фиолетовых петуний. Также в композиции будут желтые бархатцы и алая сальвия.
Центром цветников станет футбольный мяч из белых и фиолетовых петуний. Также в композиции будут желтые бархатцы и алая сальвия.
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